«Прощай, дождливая Москва»: Лопырева на частном самолете покинула Россию

Модель Виктория Лопырева на частном самолете вместе со своими друзьями улетела из России. В Instagram она разместила снимок у трапа. «Прощай, дождливая Москва», — заявила модель. В сторис Instagram появились видеозаписи с борта лайнера. Модель разговаривает с друзьями. Они спрашивают ее, как она готовится к своему дню рождению, который будет 26 июля. В этот день звезде исполнится 36 лет.

Далее на кадрах видеозаписи можно увидеть Викторию Лопыреву на греческом острове Миконос. Судя по всему, именно там, в одном из шикарных отелей, она и встретит с друзьями свой день рождения.

Ранее в студии «Русского радио» у телеведущей Аллы Довлатовой Лопырева говорила, что возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов спокойно отпускает ее с друзьями на вечеринки. А вот сам он, как заявила модель, без нее не отдыхает.

Кроме того, во время беседы с Довлатовой Виктория Лопырева объясняла, почему она ушла от музыканта Николая Баскова к Булатову. По ее словам, она безумно влюбилась. Сейчас модель в прекрасных отношениях с артистом. Певец тоже дружит с Игорем Булатовым.