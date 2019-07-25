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«Прощай, дождливая Москва»: Лопырева на частном самолете покинула Россию

Звезда с друзьями уехала отдыхать на греческий остров Миконос.

«Прощай, дождливая Москва»: Лопырева на частном самолете покинула Россию
Лопырева улетела из России на остров Миконос/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева на частном самолете вместе со своими друзьями улетела из России. В Instagram она разместила снимок у трапа. «Прощай, дождливая Москва», — заявила модель. В сторис Instagram появились видеозаписи с борта лайнера. Модель разговаривает с друзьями. Они спрашивают ее, как она готовится к своему дню рождению, который будет 26 июля. В этот день звезде исполнится 36 лет.

Далее на кадрах видеозаписи можно увидеть Викторию Лопыреву на греческом острове Миконос. Судя по всему, именно там, в одном из шикарных отелей, она и встретит с друзьями свой день рождения.

Ранее в студии «Русского радио» у телеведущей Аллы Довлатовой Лопырева говорила, что возлюбленный бизнесмен Игорь Булатов спокойно отпускает ее с друзьями на вечеринки. А вот сам он, как заявила модель, без нее не отдыхает.

Кроме того, во время беседы с Довлатовой Виктория Лопырева объясняла, почему она ушла от музыканта Николая Баскова к Булатову. По ее словам, она безумно влюбилась. Сейчас модель в прекрасных отношениях с артистом. Певец тоже дружит с Игорем Булатовым.

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Тэги:

Виктория ЛопыреваГрецияИгорь БулатовМиконосНиколай Басков

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«Прощай, дождливая Москва»: Лопырева на частном самолете покинула Россию
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