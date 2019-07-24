Виктория Лопырева объяснила, почему не выходит замуж за Булатова

Модель Виктория Лопырева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что пока не собирается замуж за своего возлюбленного бизнесмена Игоря Булатова. Напомним, что пять месяцев назад она родила от него сына Марка Лионеля. Пара основное время проводит в Америке.

Как сказала Лопырева, о свадьбе пока не думает ни она, ни ее возлюбленный. Им и так хорошо вместе. «Для меня свадьба – непринципиальный вопрос. Не хочу во что бы то ни стало штампа в паспорте. Хотя саму свадьбу в ее классическом понимании с гостями и фатой я, конечно, одобряю. Очень хочется собрать всех друзей вместе. Я вообще считаю, что защитить себя от чего-то штампом в паспорте нельзя», — сказала Лопырева.

В то же время модель не исключает, что в будущем они все же с Игорем Булатовым поженятся. «Если посчитаем нужным, то сыграем свадьбу. Если не посчитаем, то не будем играть. Никакие штампы не могут повлиять на отношения двух людей. Я придерживаюсь такого мнения», — сказала модель.

По ее словам, сейчас она все свободное время старается проводить с любимым человеком. В их отношениях, как она заверила, царит полная идиллия.