НОВОСТИ

Виктория Лопырева объяснила, почему не выходит замуж за Булатова

По словам модели, для нее свадьба – вопрос непринципиальный.

Виктория Лопырева объяснила, почему не выходит замуж за Булатова
Лопырева пока не собирается замуж/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что пока не собирается замуж за своего возлюбленного бизнесмена Игоря Булатова. Напомним, что пять месяцев назад она родила от него сына Марка Лионеля. Пара основное время проводит в Америке.

Виктория Лопырева
Лопырева пока не собирается замуж/globallookpress.com

Как сказала Лопырева, о свадьбе пока не думает ни она, ни ее возлюбленный. Им и так хорошо вместе. «Для меня свадьба – непринципиальный вопрос. Не хочу во что бы то ни стало штампа в паспорте. Хотя саму свадьбу в ее классическом понимании с гостями и фатой я, конечно, одобряю. Очень хочется собрать всех друзей вместе. Я вообще считаю, что защитить себя от чего-то штампом в паспорте нельзя», — сказала Лопырева.

В то же время модель не исключает, что в будущем они все же с Игорем Булатовым поженятся. «Если посчитаем нужным, то сыграем свадьбу. Если не посчитаем, то не будем играть. Никакие штампы не могут повлиять на отношения двух людей. Я придерживаюсь такого мнения», — сказала модель.

По ее словам, сейчас она все свободное время старается проводить с любимым человеком. В их отношениях, как она заверила, царит полная идиллия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"АмерикаВиктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостиИгорь БулатовЛопырева и БулатовМарк Лионель Булатов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктория Лопырева объяснила, почему не выходит замуж за Булатова
Интересно?
Поделись с друзьями: