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Виктория Лопырева рассказала, почему ушла от Баскова к Булатову

По словам модели, она очень сильно влюбилась.

Виктория Лопырева рассказала, почему ушла от Баскова к Булатову
Лопырева озвучила причины расставания с Басковым/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему не сложилась ее совместная жизнь с музыкантом Николаем Басковым. Пара, напомним, какое-то время встречалась и дело, казалось, идет к свадьбе. Сейчас звезда встречается с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого родила сына.

Виктория Лопырева и Николай Басков. Фото
Лопырева ушла от Баскова к Булатову/globallookpress.com

«Я просто влюбилась в Булатова, поэтому была вынуждена уйти от Баскова. При этом скажу, что Игорь и Коля сейчас прекрасно общаются. Какого-то недопонимания между ними нет. У них хорошие отношения», — заявила модель.

Посол чемпионата мира 2018 года заметила, что мечтает, чтобы их с Булатовым ребенок Марк Лионель в будущем стал футболистом. По ее признанию, сына она назвала в честь всего любимого игрока – лидера сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси. Причем футболист в курсе этого, потому что, когда стало известно, как зовут сына Лопыревой, об этом раструбили все мировые СМИ и аргентинец точно об этом прочитал в газетах.

Звезда добавила, что ее давняя мечта ближе познакомиться с аргентинским нападающим пока не осуществилась. Она приезжала в Аргентину на одно мероприятие, на котором должен был присутствовать форвард, но в последний момент стало известно, что в родную страну в тот день спортсмен не сможет приехать.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваВиктория ЛопыреваИгорь БулатовНиколай Басков

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Виктория Лопырева рассказала, почему ушла от Баскова к Булатову
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