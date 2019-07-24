Виктория Лопырева рассказала, почему ушла от Баскова к Булатову

Модель Виктория Лопырева в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему не сложилась ее совместная жизнь с музыкантом Николаем Басковым. Пара, напомним, какое-то время встречалась и дело, казалось, идет к свадьбе. Сейчас звезда встречается с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого родила сына.

«Я просто влюбилась в Булатова, поэтому была вынуждена уйти от Баскова. При этом скажу, что Игорь и Коля сейчас прекрасно общаются. Какого-то недопонимания между ними нет. У них хорошие отношения», — заявила модель.

Посол чемпионата мира 2018 года заметила, что мечтает, чтобы их с Булатовым ребенок Марк Лионель в будущем стал футболистом. По ее признанию, сына она назвала в честь всего любимого игрока – лидера сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси. Причем футболист в курсе этого, потому что, когда стало известно, как зовут сына Лопыревой, об этом раструбили все мировые СМИ и аргентинец точно об этом прочитал в газетах.

Звезда добавила, что ее давняя мечта ближе познакомиться с аргентинским нападающим пока не осуществилась. Она приезжала в Аргентину на одно мероприятие, на котором должен был присутствовать форвард, но в последний момент стало известно, что в родную страну в тот день спортсмен не сможет приехать.