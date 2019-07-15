Коллеги Петрова об уходе из «Гоголя» и «Полицейского с Рублёвки»: «Сильный поступок!»

Звезды поделились своими соображениями с порталом Teleprogramma.pro.

Один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров российского шоу-бизнеса Александр Петров отказался от участия в двух рейтинговых проектах. Недавно стало известно, что артист больше не будет сниматься в «Гоголе» и мы больше не увидим его в сериале «Полицейский с Рублевки». Почему? Это попыталась выяснить корреспондент портала Teleproramma.pro Екатерина Нестеренко.

К сожалению, Александр Петров отказался от каких бы то ни было комментариев, но его коллеги оказались более разговорчивыми.

«Это сильный поступок»

Актриса Татьяна Бабенкова в сериале «Полицейский с Рублевки» играет Алену — девушку главного героя Гришы Измайлова (Александр Петров. — Прим.Ред.). Она не стала осуждать поступок партнера по проекту. Напротив, Татьяна поддержала Александра.

— Это выбор каждого артиста. На мой взгляд, это сильный поступок. Не знаю, почему он принял такое решение, но на это есть какие-то основания. Я уверена, что это не из-за какой-то выгоды или выбора другого проекта, так как Саша творческий человек.

Я всегда уважала артистов, кто по творческим соображениям может отказаться от исполнения роли. Кстати, такое бывает, не только в кино, но и в театре. Артисты отказываются от главных ролей, несмотря ни на что, — прокомментировала Татьяна Бабенкова.

«Вопросов к работе Петрова у меня нет»

Режиссер Егор Баранов был одним из создателей проекта «Гоголь». Он срежиссировал фильмы «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть» и сериал «Гоголь». Сегодня, 15 июля, Баранов рассказал, что вышел из проекта и мы не увидим руку мастера в фильме «Гоголь 2», как и Александра Петрова.

— Сейчас я не имею отношения к проекту «Гоголь». Не знаю, какая там сейчас ситуация. Мне с Петровым работалось комфортно, никаких вопросов по работе к нему нет. Давать развернутый комментарий я не хочу, — заявил режиссер.

«Правильно сделал: фигня, а не кино»

Актер Станислав Садальский признался, что Петров его восхищает и сказать он про него может только хорошее, хотя лично артисты и не знакомы.

— Знаю, что его все хвалят. Слышал даже, что он на западе снялся. Вообще много про него говорят, но я никак не могу запомнить его в лицо, но он очень на слуху. Если говорить про уход из «Гоголя», то правильно сделал, что отказался от съемок. Я несколько раз пытался посмотреть этот фильм и выключал через 15 минут. Это была для меня пытка! Фигня, а не кино.

Мне Петров нравится тем, что имеет свое мнение. Решает, где сниматься, а где отказаться. Это восхищает, — считает Садальский.

Напомним, создатели «Гоголя», когда Александр покинул фильм, заявили, что планируют обновить весь актерский состав. Также они выразили уверенность, что Гоголь, как персонаж сравним с агентом 007: несмотря на то, что Джеймса Бонда играли разные актеры интерес к фильму не упал.

Что касается ухода из «Полицейского с Рублевки», то Петров объяснил свой поступок желанием двигаться вперед. Не так давно он рассказал о планах, получить «Оскар». Может российский актер смотрит в сторону Голливуда, поэтому так легко прощается со «старыми» ролями?