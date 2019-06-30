Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

По словам актера и продюсера, постоянные съемки оставляют артиста без эмоций, сил и мыслей.

Александра Петрова так «много» в кино, что проще назвать картины, выпущенные в последние годы, в которых он не снимался. От такого графика работы устал и сам актер. И вполне ожидаемым было его последнее заявление о том, что звезда берет паузу в съемках. Не будет Петров больше исполнять и роль Гоголя в популярном одноименном сериале.

Это его решение поддержал и известный актер, президент фестиваля «Утро родины» Сергей Жигунов.

«Он способный, нравится мне, но надо реже сниматься. Не может человек играть без остановки с утра до вечера», — отмечает Сергей.

По его словам, всем понятна актерская жадность, мол, если не я, то роль кому-то другому достанется, но надо научиться говорить «нет» даже самым заманчивым предложениям. Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц. И, следовательно, актер может появиться на экранах 12 раз в году. С такими темпами, как отмечает актер, неоткуда взяться ни силам, ни эмоциям, ни мыслям, и актер начинает повторяться. А это уже, конечно, замечают зрители.

больше по теме Сергей Жигунов станет продюсером нового сериала про приключения гардемаринов При этом актер дал понять, что сам сниматься в телевизионной картине не будет.

«Впрочем, — заключил Жигунов, — происходящее — проблема больше не Петрова, а аудитории, которая хочет видеть Петрова: «Аудитория давит на продюсеров, продюсер — на режиссера. Получается замкнутый круг».

Между тем, по словам актера, хороший, рейтинговый сериал можно снять и без звезд, ведь главное в этом деле – режиссер и сценарий. А в стране достаточно хороших актеров, играющих не хуже звезд кино, но им не дают возможности реализоваться, пишет кр.ru.