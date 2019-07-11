После рождения Арчи Маркл и Миддлтон избегают друг друга

В день первого выхода Арчи Харрисона в свет его мать и тётя дали новый повод сомневаться в их дружбе.

Меган Маркл в очередной раз удивила наблюдателей, проигнорировав традиции Британской королевской семьи. 6 июля герцог и герцогиня Сассексские крестили любимого сына – Арчи Харрисона, а уже 10-го Меган впервые вместе с малышом вышла в люди. И это не совсем обычно, ведь в Англии никому раньше не приходило в голову посещать мероприятия с двухмесячными принцами или принцессами на руках.

И Меган с сыном, и Кейт Миддлтон с тремя детьми в среду приехали в Беркшир, где проходил благотворительный поло-турнир King Power. В игре принимали участие принцы Уильям и Гарри, а их семьи находились неподалеку в качестве группы поддержки.

За последние месяцы это уже далеко не первый случай, когда герцогиня Сассексская делает что-то в обход королевских правил. Кроме того, подданные вновь начали обсуждать отношения между ней и Кейт, сравнивать их и пытаться понять, кто круче.

Стояли в паре метров друг от друга и не общались

Пока их мужья скакали на лошадях и махали клюшками, обе девушки были сосредоточены на детях. Меган, одетая в свободное платье цвета хаки, держала на руках дремлющего Арчи и периодически целовала его в лобик.

Наряд Кейт в этот день был более романтичным — розовое платье в цветочек, сумочка на золотой цепочке, крупные золотые серьги. Она сидела на траве вместе с годовалым Луи и краем глаза приглядывала за старшими – Джорджем и Шарлоттой.

Журналисты, наблюдавшие за ними, отметили, что хотя Меган с Кейт и находились всего в паре метров друг от друга, они не разговаривали, не обменивались улыбками и взглядами. Герцогиня Кембриджская не делилась с родственницей опытом касательно первого прикорма, борьбе с коликами или приучению к горшку.

Казалось, Маркл пребывала в своем собственном мире, упиваясь нежностью по отношению к своему крохе, в то время, как у жены принца Уильяма на тот момент были свои заботы, ведь ее дети сейчас в том возрасте, когда за ними нужен глаз да глаз.

На Уимблдон каждая пришла со своими подругами

На днях мы уже рассказывали о том, как герцогиня ходила на Уимблдон-2019, чтобы поболеть за американскую теннисистку Серену Уильямс. Мало того, что Мег с двумя подружками явилась туда одетой не по дресс-коду, так еще и попросила свою охрану не позволять любителям тенниса её фотографировать.

Примечательно, что Кейт Миддлтон двумя днями ранее тоже побывала на этом престижном теннисном турнире. Одетая по правилам, в легком белом платье с чёрным пояском, она сидела на трибунах рядом со своими друзьями и наслаждалась великолепным спортивным действием.

Такая разобщенность девушек кажется несколько странной, если учесть, что в прошлом году они приезжали смотреть большой теннис вместе. В тот раз они сидели на соседних креслах, весело болтали и вели себя как хорошие подруги. Так почему в этом году они решили не объединяться?

Кейт — королева на семейном фото Меган

Примечательно, что тема соперничества между супругами принцев Гарри и Уильяма даже в истории с закрытым от прессы крещением Арчи ухитрилась вылезти на первое место.

Когда в своем аккаунте в Instagram Сассексские опубликовали общее семейное фото, снятое в день крестин, их подписчики в комментариях принялись восхищаться не столько милыми щечками Арчи, сколько красотой скромно сидящей с краю Кэтрин.

На крестины мальчика Кейт пришла в платье, которое ранее уже надевала. За это она тоже удостоилась похвалы: в отличие от Мег, она экономит деньги и не выпендривается.

— Кейт просто великолепна и величественна. Милая девочка. Я не куплюсь на то, как Меган смотрит на Гарри. Кажется, что всё это напоказ, — пишет одна из поклонниц под этим снимком.

Не исключено, что чрезмерная активность и назойливость фанатов Кейт является одной из причин недовольства Маркл. Возможно, потому они и не общаются, хотя ради королевской семьи время от времени им приходится терпеть друг друга и находиться рядом.

Станут ли они ближе друг к другу — покажет время. Граждане Великобритании всё же надеются, что это возможно. Жены двух родных братьев, у которых есть дети примерно одного возраста, просто обязаны быть подругами и подавать хороший пример своим подданным, уверены они.