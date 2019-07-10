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Меган Маркл нарушила дресс-код престижного теннисного турнира

Герцогиня Сассекская неприятно удивила как организаторов Уимблдона, так и многих поклонников королевской семьи.

Меган Маркл нарушила дресс-код престижного теннисного турнира
Меган Маркл. Фото: globallookpress

Меган Маркл решила поддержать Серену Уильямс во время теннисного турнира Уимблдон. Однако Герцогиня Сассекская столкнулась с проблемой. Дело в том, что в зоне членов клуба существует определенный дресс-код, который королевская особа нарушила.

Меган Маркл. Фото
Меган Маркл в очередной раз нарушила дресскод. Фото: globallookpress

Меган пришла на трибуны в белом пиджаке, черной майке и соломенной шляпке, однако организаторов смутили джинсы. Герцогиню Сассекскую могли не пустить на турнир, несмотря на то, что она относится к королевской семье. Меган Маркл живет по собственным правилам, чем вызвала раздражение сотрудников турнира.

«Они не могли пригласить ее в королевскую ложу, потому что она была в джинсах, но это не имело значения, потому что все, что она хотела сделать, это прийти и посмотреть на Серену», — передают слова источника портал Daily Mail.

За своенравный характер герцогиню прозвали «кошмаром». Меган Маркл также поручила охранникам, чтобы они следили за болельщиками. Королевская особа запретила фотографировать себя кому-то, кроме репортеров. Из-за её приказа возникали проблемы. Если зритель хотел сфотографировать Серену Уильямс, но случайно ловил в кадр герцогиню, ее телохранитель просил удалить фото.

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Mеган Маркл последние новостиБританская королевская семьядресс-кодМеган МарклСерена Уильямс

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Меган Маркл нарушила дресс-код престижного теннисного турнира
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