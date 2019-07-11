На турнире по поло принцы Уильям и Гарри играли за разные команды

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, младшее поколение британской королевской семьи, принцы Уильяма и Гарри со своими женами и детьми побывали на турнире по поло King Power Royal Charity Polo Day в городке Уокингем.

Как всегда, непривыкшие пока к частым выходам в свет Меган Маркл с сыном Арчи, журналисты и общественность все внимание сосредоточили на них. Но и Кейт Миддлтон с детьми тоже из виду не упускали. А вот их венценосным супругам внимания с стороны прессы досталось немного.

Впрочем, нужно ли оно им было? Судя по фотографиям, которые появились на официальной странице герцога и герцогини Сассекской в социальной сети Instagram, и Уильям, и Гарри были полностью поглощены игрой и ничего вокруг не замечали. Кстати, играли братья-принцы за разные команды.

После встречи состоялось традиционное награждение. Разгоряченные, раскрасневшиеся Гарри и Уильям не скрывали эмоций и радости от игры. И, кстати, кто победил неизвестно. Возможно, дружба.