Звездный стиль

Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье

Герцогиня не удосужилась приобрести обновку для крестин племянника.

Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress.com

Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи. Пара до сих пор продолжает получать поздравления, а СМИ продолжают гадать, кто же стал крестными родителями младшего внука королевы.

Стоит отметить, что кроме снимка главного виновника торжества, чета герцогов Сассекских показали общий семейный снимок, на котором запечатлены также принц Чарлз с супругой, мать Меган, сестра принцессы Дианы и, разумеется, принц Уильям с Кейт Миддлтон. Последняя и привлекла наиболее внимание фанатов.

Члены королевской семьи на крестинах Арчи Фото:instagram.com/sussexroyal

Внимательно рассмотрев кадр, пользователи Сети с удивлением констатировали, что герцогиня Кембриджская не стала утруждать себя пошивом или покупкой нового наряда для столь важного мероприятия, а решила «выгулять» платье от Stella McCartney. В этом же атласном платье Кэтрин не раз появлялась на светских мероприятиях. Это было в 2011 году на дне рождении ее свекра, принца Чарльза.

Напомним, мать Арчи, Меган Маркл, для особенного дня выбрала роскошное белоснежное платье от Dior и лаконичную шляпку с вуалью в тон. В качестве аксессуаров герцогиня надела «скромные» серьги Cartier с бриллиантами.

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Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
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