«Возвращайся в Америку!»: за что британцы невзлюбили Меган Маркл

Ведущий программы «Доброе утро, Британия» обвинил герцогиню Сассексскую в лицемерии и предложил вернуться на родину.

Меган Маркл, которую британцы после свадьбы с принцем Гарри жалели и считали чуть ли не несчастной птичкой в клетке с кошками, после появления на свет Арчи Харрисона многих начала раздражать. К недовольству по поводу затрат на содержание их семейки, на ремонт их дома, на наряды герцогини и прочие «мелкие» расходы теперь добавилось недовольство поведением самой Меган. По мнению подданных, девушка стала чересчур заносчивой и далекой от народа.

Именно так отозвался о супруге принца Гарри известный телеведущий Пирс Морган, когда в программе «Доброе утро, Британия» речь зашла о ее походе на Уимблдон в четвертый день проведения турнира.

Вместе с двумя подругами – Женевьевой Хиллис и Линдси Рот – герцогиня Сассексская сидела на самых лучших местах, откуда были прекрасно видны и выступавшая в тот момент на корте Серена Уильямс, и ее соперница, словенская теннисистка Кайа Юван. Понятно, что не каждый день королевские особы оказываются на трибунах среди простых людей, а потому кто-то из зрителей наверняка пытался сфотографировать Меган. Недовольная таким вниманием, она попросила свою охрану не разрешать болельщикам направлять на нее камеры и мобильные телефоны. Ее королевское величество де заботится о конфиденциальности.

Одной из тех, кого коснулась эта ситуация, стала сотрудница издания Daily Telegraph Салли Джонс, сидевшая в одном ряду с Маркл. Позднее в своей колонке она написала, что следила за игрой и пыталась снять очередную подачу Серены Уильямс. Внезапно кто-то похлопал ее по плечу.

— Не могли бы вы не снимать герцогиню. Она здесь как частное лицо, — вежливо попросил охранник.

Джонс в общем-то и не собиралась наводить объектив на бывшую звезду «Форс-мажоров», а потому подобные придирки ей показались обидными. И она была не одна такая — мужчине, который сидел непосредственно перед Меган Маркл, секьюрити тоже испортили настроение. Он встал с места, повернулся спиной к корту и попытался сделать селфи своим телефоном — снимал себя, любимого, на фоне звезд мирового тенниса. Охрана тут же попросила его убрать технику и не наводить ее на герцогиню. А он и не наводил — даже на кадрах, снятых фотографами с противоположной стороны корта видно, что это действительно селфи.

«Реши, чего ты хочешь – публичности или уединения»

Пирса Моргана глубоко возмутило то, что из-за Меган простым британцам приходится терпеть неудобства. А ведь это те самые налогоплательщики, на деньги которых они с принцем Гарри так шикарно живут. Но герцогиня никакого чувства благодарности к ним, судя по всему, не испытывает.

В эфире «Доброе утро, Британия» журналист обвинил жену принца Гарри в лицемерии. Он заявил, что представитель королевской семьи, явившийся на один из самых популярных теннисных турниров, в принципе не может рассчитывать на конфиденциальность, и не важно, Меган это или кто-то другой.

— Если ты идешь на Уимблдон с бесплатными билетами в королевский сектор, если ты на халяву получила лучшие места и притащила с собой двух подружек, не забывай, что ты — публичная персона! А желаешь приватности – возвращайся в Америку и живи в одиночестве, — заявил Морган.

Его соведущая попыталась вступиться за Меган, напомнив, что Меган замужем за англичанином, но лишь вызвала новый всплеск возмущения.

— В королевском секторе Уимблдона! С камерами, направленными туда! Это не ее личное место. Если ты хочешь уединения, просто не ходи туда. Честно, ну это просто смешно. Она должна решить, чего хочет – публичности или уединения.

«Нельзя выбирать только приятные стороны славы»

Британцы, успевшие оценить критику Моргана в адрес герцогини, оживленно обсуждают его слова в соцсетях. Есть среди них, конечно, и те, кто считает, что Маркл вольна делать всё, что ей вздумается, в том числе, защищаться от людского внимания. Но большинство соотечественников всё же поддерживают телеведущего.

@nnadia___ Невозможно войти в королевскую семью и при этом жить как в Калифорнии и вести себя подобно простолюдинам.

@brittany_511 Она должна переступить через свои желания. Ты американская актриса, которая вышла замуж за английского принца. Тебе предстоит всё время быть на виду и это жизнь, которую ты сама для себя выбрала.

@amanda.nikita В ту минуту, когда ты становишься публичной фигурой, ты можешь попрощаться с мечтами о конфиденциальности. Вся твоя жизнь должна быть выставлена напоказ, при этом ты зарабатываешь миллионы на том, что за тобой наблюдают. Монархия – это еще и лицо, и голос народа, в который, опять же, вложены миллионы долларов налогоплательщиков. Ты не можете выбирать только приятные стороны славы.

@deuxtt Если она хотела спокойной и нормальной жизни, могла бы трудиться актрисой в театре, но она сознательно выбрала то, что имеет сейчас. Каждый образ жизни имеет отрицательные стороны, и жаловаться бессмысленно.

Крестины без журналистов

Предыдущая попытка герцога и герцогини Сассексских отстоять неприкосновенность своей частной жизни была связана с крестинами малыша Арчи. Церемония эта прошла в часовне Виндзорского замка 6 июля 2019 года и была закрытой от прессы.

Дошло до того, что даже имена крестных родителей мальчика семья предпочла скрыть, заявив, что те сами попросили не выдавать их журналистам.

— Имена крестных, в соответствии с их пожеланиями, будут держаться в тайне, — говорилось в заявлении.

Примечательно, что после крестин источники в королевском дворце сообщили СМИ о том, что маниакальной идеей оградить сына от внимания окружающих загорелась вовсе не Меган, а ее муж Гарри. Якобы это он решил, что не следует слишком часто публиковать фотографии сына, да и вообще лишний раз появляться на публике вне официальных мероприятий, где представителям королевской семьи положено присутствовать по протоколу.

«Синдром американской жены»

История с коттеджем Фрогмор, куда Сассексские переехали незадолго до рождения своего первенца Арчи, вызвала большой негативный отклик в британском обществе. Все были просто шокированы, узнав, какой ремонт в семейном гнездышке «отгрохала» супруга младшего внука королевы Елизаветы II.

Домик с пятью спальнями, подаренный королевой, видимо, изначально находился в очень плачевном состоянии, потому как в нем пришлось менять всю канализационную систему, всю электропроводку и внутренний дизайн, ставить ванны по 6200 долларов и покупать кучу дорогих интерьерных мелочей.

Ремонт в итоге обошелся бюджету Великобритании в 3 миллиона долларов, еще 1 миллион ушел на охрану коттеджа и прилегающей территории. Кроме того, как подсчитали СМИ, Меган спустила около полутора миллионов на платья, шляпки и драгоценности, почти полмиллиона было потрачено на традиционный американский «бэби шауэр» во время ее беременности, а предстоящая поездка семьи в Африку на сегодняшний день оценивается в 1 миллион.

Что примечательно, британка по происхождению Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, в столь безобразном разбазаривании государственных денег замечена не была — она даже на крестины Арчи пришла в старом платье. А вот для Меган из-за ее расточительности даже диагноз придумали — «синдром американской жены». Люди, в том числе известные политики, заявляют о том, что негоже позволять членам королевской семьи бессмысленно тратить такие огромные деньги, в то время, как страна вынуждена сокращать расходы на всё, что только может, включая образование и медицину.

Портал Teleprogramma.pro продолжает вместе со всем миром следить за жизнью британской монархии. Судя по всему, эта «мыльная опера» еще порадует зрителей неожиданными поворотами. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых последних событий!