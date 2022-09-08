Словно с Манхэттена: невестка Орбакайте в белоснежном пальто и сапогах-трубах вышла на променад

Алена Краснова уже давно счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Недавно влюбленные отметили пятую годовщину со дня свадьбы.

Если сын Кристины Орбакайте занимается музыкой, поет со своей группой и играет в театре, то его избранница строит карьеру модели. А вот свободное время они посвящают тусовкам с друзьями.