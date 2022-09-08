Словно с Манхэттена: невестка Орбакайте в белоснежном пальто и сапогах-трубах вышла на променад

Алена Краснова уже давно счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Недавно влюбленные отметили пятую годовщину со дня свадьбы.
Если сын Кристины Орбакайте занимается музыкой, поет со своей группой и играет в театре, то его избранница строит карьеру модели. А вот свободное время они посвящают тусовкам с друзьями.
Обычно Алена старается каждый сезон пополнять гардероб актуальными нарядами. Так как она связана с индустрией моды, то старается быть в тренде. А после поездки в США в этом году она также успела принять участие в нескольких фотосессиях. Недавно невестка Орбакайте примерила романтичные платья в стиле старшеклассниц.
Обычно Алена не боится выглядеть дерзко. На этот раз она вышла на прогулку со своей собакой, выбрав актуальный лук.
Жена Никита облачилась в леопардовое мини-платье, которое дополнила сапогами-трубами молочного цвета и белоснежным пальто. Также Краснова не забыла про миниатюрную сумку и очки с толстой оправой.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка», «Ой, прям в американском стиле», «Ну просто роскошная», «Выглядите прекрасно», «Такой акцент на ноги, но пальто все уравновесило», «Браво! Какая вы шикарная! Прям актриса», — стали писать подписчики.