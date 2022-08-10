Силуэт «песочные часы»: Равшана Куркова в романтичном платье мидакси с открытыми плечами отметилась в Стамбуле

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Поклонники не перестают восхищаться тем, как она выглядит. Актриса в скором времени отметит 42-летие.
Она скрывает свою личную жизнь, но в прошлом году артистка представила своего сына Гаспара. Теперь она умело совмещает карьеру и материнство. При этом звезда всегда выглядит безупречно.
В этом году Куркова ездила на фестиваль Горький fest в Нижний Новгород. Она брала с собой сына. Теперь актриса наслаждается тем, что гуляет с малышом, играет с ним.
Недавно она устроила себе отпуск. Равшана посетила Францию и Турцию. Каждый раз она представала в легких женственных нарядах.
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Во время поездки в Стамбул Равшана посетила несколько красочных мест. Она покрасовалась в романтичном платье небесного цвета с цветочным принтом и воланом.
Актриса в наряде мидакси не только подчеркнула талию, но и тонкие лодыжки. Волосы она присобрала, открыв не только шею, но и скулы.
Поклонники осыпали комплиментами Куркову. Она сразила их своей хрупкой фигурой. А для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Глядя на Равшану, любуешься не столько платьем или ее аутфитом в целом, а ею, ее женственностью, пропорциями точеной фигуры... А все потому, что выбрано правильное платье.
Главное в платье — силуэт и правильно расставленные акценты! Равшана подчеркнула силуэт, приблизив его к совершенной форме "песочные часы" с помощью волана на плечевом поясе.
Двойная горизонталь визуально раздвинуло его вширь, выравнив с шириной бедер, которым добавила женственной округлости с помощью легкой сборки на талии свободной юбки. А талия, тем самым на контрасте с шириной плеч и бедер, визуально кажется еще уже, а силуэт идеальным, точеным, как у статуэтки.
В 2022 году мода на женственность окончательно вернула себе ранее утерянные позиции, что очень радует. Но надо помнить про модный контраст при манере комплектации образов, чтобы они выглядели образами сегодняшнего дня.
Равшана добавила к нежному легкому платью плетеную грубоватую обувь, более повседневную и менее романтическую и поддержала эту повседневность легкой небрежностью в прическе. Так что образ сложился», – высказалась эксперт.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro