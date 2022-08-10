Силуэт «песочные часы»: Равшана Куркова в романтичном платье мидакси с открытыми плечами отметилась в Стамбуле

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Поклонники не перестают восхищаться тем, как она выглядит. Актриса в скором времени отметит 42-летие.

Она скрывает свою личную жизнь, но в прошлом году артистка представила своего сына Гаспара. Теперь она умело совмещает карьеру и материнство. При этом звезда всегда выглядит безупречно.