Хит лета: Куркова щегольнула в остромодном костюме салатового цвета и босоножках на каблуке

Равшана Куркова является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время не только на съемках, но и с родными.
Обычно во время путешествий компанию ей составляет мама Рано Кубаева — актриса и кинорежиссер. А вот о личной жизни звезда умалчивает. Хотя в прошлом году она перестала скрывать сына Гаспара.
Недавно Равшана посетила фестиваль «Горький fest». Наследника она брала с собой в Нижний Новгород. На красной дорожке актриса щегольнула в атласном платье небесно-голубого цвета. По всей видимости, в ее гардеробе припасено много актуальных луков.
На этот раз Равшана поделилась кадрами, на которых дефилировала по улице в льняном костюме салатового цвета. Наряд в пижамном стиле визуально сделал фигуру еще более хрупкой.
Она дополнила образ оранжевыми босоножками на каблуке и миниатюрной сумкой. Куркова распустила волосы и сделала неброский макияж.
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Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Куркова. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, подобные костюмы в этом сезоне носят: Лера Кудрявцева, Агата Муцениеце, Наталья Подольская и другие известные персоны.
«До чего классная», «Костюм волшебный», «Как же вам идет этот цвет», «Просто бесподобно», «Какой сочный лучок», «Ох, девушка-лето», — прокомментировали кадры подписчики.