Хит лета: Куркова щегольнула в остромодном костюме салатового цвета и босоножках на каблуке

Равшана Куркова является известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время не только на съемках, но и с родными.

Обычно во время путешествий компанию ей составляет мама Рано Кубаева — актриса и кинорежиссер. А вот о личной жизни звезда умалчивает. Хотя в прошлом году она перестала скрывать сына Гаспара.