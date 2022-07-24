«Чемпион моего сердца»: Равшана Куркова запечатлела подросшего сына во время плавания в бассейне

Равшана Куркова является известной актрисой. Она родилась в семье театрального актера Бахрама Матчанова и кинорежиссера Рано Кубаевой.
Не удивительно, что ей удалось построить успешную карьеру и сняться в десятках разных кинолент. Более того, в 41 года она не перестает восхищать поклонников моложавым видом и стройной фигурой.
В прошлом году Куркова перестала скрывать, что стала мамой. Она показала сына Гаспара, которому было уже больше года. Отцом мальчика является бизнесмен Сергей Амарян.
Но о личной жизни актриса умалчивает. Недавно она с сыном посетила фестиваль в Нижнем Новгороде. Равшана даже позволила ему посидеть за штурвалом яхты.
А вот Накануне артистка опубликовала фото с подросшим наследником, которого привела в бассейн. По всей видимости, мальчик занимается с инструктором.
На кадрах он то играет с мальчиком, то учится нырять. К слову, многие звезды водят детей на плавание с грудничкового возраста. Так делала Ксения Собчак со своим сыном Платоном.
Гаспар. Фото: соцсети звезды
«Чемпион моего сердца. Гаспар», – написала Равшана.
Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что мальчик очень похож на свою маму.
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«Господи, что за сладкие щечки, реснички, губешки, глаза», «Как он похож на тебя», «Сладкий пирожок. Копия мамочка», «Мамин сыночек», «Похожего человечка на Равшану больше не найти», «Я и не знала. Поздравляю! Какое прекрасное чудо получилось!» — прокомментировали пост подписчики.
Гаспар. Фото: соцсети звезды