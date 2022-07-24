«Чемпион моего сердца»: Равшана Куркова запечатлела подросшего сына во время плавания в бассейне

В прошлом году Куркова перестала скрывать, что стала мамой. Она показала сына Гаспара, которому было уже больше года. Отцом мальчика является бизнесмен Сергей Амарян.

Но о личной жизни актриса умалчивает. Недавно она с сыном посетила фестиваль в Нижнем Новгороде. Равшана даже позволила ему посидеть за штурвалом яхты.