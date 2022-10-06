Регина Тодоренко без стеснения оголила раздавшуюся фигуру в нижнем белье спустя два месяца после родов

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она вела шоу «Орел и решка», которое сделало ее знаменитой. Потом артистка стала играть в театре и снимать свои проекты.

А после встречи с Владом Топаловым у нее забурлила личная жизнь. У супругов растет сын Михаил. А в этом году она снова стала мамой.