Регина Тодоренко без стеснения оголила раздавшуюся фигуру в нижнем белье спустя два месяца после родов

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она вела шоу «Орел и решка», которое сделало ее знаменитой. Потом артистка стала играть в театре и снимать свои проекты.
А после встречи с Владом Топаловым у нее забурлила личная жизнь. У супругов растет сын Михаил. А в этом году она снова стала мамой.
Теперь Регина растит маленького сына Мира. Примечательно, что уже спустя месяц после родов телеведущая решила вернуться на работу. Она ездит на съемки и зачастую берет с собой младшего наследника. Артистка даже согласилась на участие в новом «Ледниковом периоде». Но пока в форму она не вернулась.
«Я не из тех женщин, которые выходят из роддома как стройная грациозная лань. Приходится потрудиться», — отметила Тодоренко.
Она выложила кадр, где кормит сына прямо в машине. На другом фото телеведущая предстала в нижнем белье. Она обнажила раздавшуюся со всех сторон фигуру. Звезда призналась, что с трудом худела, но теперь весит 59,8 кг.
«Еще 3 кг и я буду в добеременном весе», — похвасталась звезда.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Регина всего два месяца назад родила Мира. Поклонники восхитились тем, что она работает над собой. Однако некоторые посчитали кадры слишком откровенными.
«Ну и чем хвастаешься?», «Значит, и до была пухлой», «Ну ты молодец, стараешься», «Типичная фигура», «Как раздалась в бедрах», «Ну формы не самые запущенные», — стали писать подписчики.