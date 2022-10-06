Еще и живот торчит: Регина Тодоренко без макияжа и укладки ужаснула своим видом

Регина Тодоренко не скрывает, что мечтает играть в кино. Пока бывшая ведущая шоу «Орел и решка» участвует в новых проектах. В этом году она делала перерыв, так как была беременна. Звезда лишь недавно родила второго сына, которого назвала Мир. А спустя месяц после родов она вернулась к работе.
Примечательно, что Тодоренко старается сама воспитывать наследников. Она уделяет время и старшему сыну Михаилу, который еще не ходит в школу. Но порой телеведущая жалуется, что у нее не хватает сил. При этом даже на съемки артистка приезжает с наследниками. Она каждый раз наряжается.
На этот раз Регина решила поделиться честным видео. Она запечатлела, как выглядит по утрам. Телеведущая предстала в топике и домашних штанах. Она была без макияжа и укладки. Молодая мама обнажила неидеальный живот на камеру. При этом она засветила талию. Тодоренко ужаснула поклонников.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Многие подвергли звезду критике. Другие отметили, что любят телеведущую за естественную красоту.
«Вот вид обычной женщины», «Какая красивая», «Ну нельзя показывать себя в таком виде», «Живот бы прикрыла», «Словно себя увидела», «Регина, пора худеть», — стали писать пользователи Сети.