Еще и живот торчит: Регина Тодоренко без макияжа и укладки ужаснула своим видом

На этот раз Регина решила поделиться честным видео. Она запечатлела, как выглядит по утрам. Телеведущая предстала в топике и домашних штанах. Она была без макияжа и укладки. Молодая мама обнажила неидеальный живот на камеру. При этом она засветила талию. Тодоренко ужаснула поклонников.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».