«Просто тренд сезона»: Анна Семенович щегольнула в джинсах клеш и модном джемпере, который стройнит

Примечательно, что Семенович на этот раз решила похвастаться своим осенним аутфитом. Она примерила джинсы клеш и джемпер цвета фуксии свободного кроя с широким декольте, который можно сместить набок, показав плечо. Певица скрыла живот и визуально сделала себя стройнее.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».