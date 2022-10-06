«Просто тренд сезона»: Анна Семенович щегольнула в джинсах клеш и модном джемпере, который стройнит

Анна Семенович является одной из самых известных певиц. Она была солисткой группы «Блестящие», а потом смогла построить сольную карьеру. Артистка признается, что многие восхищаются ее фигурой. Сама она старается постройнеть. Также исполнительница научилась корректировать фигуру с помощью нарядов.
В этом году Анна даже стала выпускать свою одежды для женщин с формами. Сама певица на публике часто появляется в платьях оверсайз или костюмах с жакетами на запах, которые могут маскировать изъяны фигуры.
Примечательно, что Семенович на этот раз решила похвастаться своим осенним аутфитом. Она примерила джинсы клеш и джемпер цвета фуксии свободного кроя с широким декольте, который можно сместить набок, показав плечо. Певица скрыла живот и визуально сделала себя стройнее.
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«Посмотрите, какую крутую кофту я заказала. Просто потрясающий свитер, его можно на одно плечико носить, можно удлинить, потянув за веревочки вот здесь.
Сзади он подлиннее. Очень модный фасон. Я очень люблю такие вещи! И на работу можно, носить можно и под юбку, и под брючки, и под джинсы с кедиками. Можно пойти в ресторан с подружками! А цвет просто тренд сезона малиновая фуксия! Вау!» – заявила звезда.