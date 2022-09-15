Подчеркнула изящные щиколотки: Семенович в пудровом костюме с зауженными брюками предстала на публике

Анна Семенович уже много лет строит карьеру на сцене. Она была солисткой группы «Блестящие», но потом начала сольную карьеру. Анна выпускает позитивные песни, но также публика любит ее за открытость. Она обладает нестандартной фигурой, но при этом старается скрывать изъяны с помощью нарядов. Каждый год звезда также старается сбросить несколько килограммов.
Примечательно, что недавно Анна выпустила наряды для женщин с формами. Она признавалась, что с трудом находила себе купальники, поэтому решила сама их создать. А для красных дорожках и вечеринках артистка предстает в платьях свободного кроя или костюмах с определенным кроем. Накануне она вышла в свет в новом аутфите.
На этот раз Семенович предстала на ковровой дорожке в костюме пудрового цвета. Она скорректировала фигуру, выбрав зауженные брюки и приталенный жакет. Певица скрыл изъяны, а дополнила лук шляпка в тон и обувь на каблуке. Лук позволил подчеркнуть изящные щиколотки. Она пришла на вечеринку «Русского радио», которое устроило праздник в честь своего дня рождения.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
В этот вечер на сцене выступили многие артисты, включая Николая Баскова. Также и Анна решила исполнить свои хиты. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что кроха растет копией своей мамы. «Вот это глаза», «Она прям вся в маму, куколка», «До чего красивая», «Сколько в ней обаяния», — стали писать подписчики.