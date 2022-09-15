Подчеркнула изящные щиколотки: Семенович в пудровом костюме с зауженными брюками предстала на публике

На этот раз Семенович предстала на ковровой дорожке в костюме пудрового цвета. Она скорректировала фигуру, выбрав зауженные брюки и приталенный жакет. Певица скрыл изъяны, а дополнила лук шляпка в тон и обувь на каблуке. Лук позволил подчеркнуть изящные щиколотки. Она пришла на вечеринку «Русского радио», которое устроило праздник в честь своего дня рождения.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».