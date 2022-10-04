«Аппетитный рельеф»: постройневшая Анна Семенович в купальнике обнажила свои «гром-бедра»

Анна Семенович много лет была солисткой группы «Блестящие». Она всегда выделялась благодаря своей нестандартной фигуре. В любом платье певица могла затмить коллег. Вот уже много лет она строит успешную сольную карьеру. При этом артистка подбирает себе женственные наряды, корректируя фигуру.
Не раз Анна признавалась, что переживает из-за фигуры. Она к каждому лету пытается прийти в форму. В этом году певица отдыхала в Турции. Она решила показать кадр, сделанный в бассейне. Артистка покрасовалась в купальнике на завязках и тунике. При этом наряд задрался, поэтому она засветила свои округлые бедра на камеру.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что она постройнела. Многие засыпали ее комплиментами. «Вот это гром-бедра», «Какая у вас талия», «Шикарный орех», «Вы можете затмить Кардашьян», «Аннушка, фигура просто бесподобная», «Как вы похудели», «Аппетитный рельеф», «Налюбоваться сложно», — стали писать подписчики.