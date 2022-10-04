«Аппетитный рельеф»: постройневшая Анна Семенович в купальнике обнажила свои «гром-бедра»

Не раз Анна признавалась, что переживает из-за фигуры. Она к каждому лету пытается прийти в форму. В этом году певица отдыхала в Турции. Она решила показать кадр, сделанный в бассейне. Артистка покрасовалась в купальнике на завязках и тунике. При этом наряд задрался, поэтому она засветила свои округлые бедра на камеру.

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