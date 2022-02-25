От фигуристки до артистки: как Анна Семенович стала звездой фигурного катания, сцены, кино и телевидения

В этом году артистка отметит свой 44-й день рождения.

Спортсменка, певица, актриса, блогер и просто красавица — все это об Анне Семенович. В три года будущая звезда встала на коньки, а спустя 18 лет взяла в руки микрофон и вышла на сцену.

И то, и другое у нее получалось очень хорошо. Как складывалась карьера и личная жизнь певицы — в материале Teleprogramma.pro.

Анна Семенович: детство и начало карьеры

Анна Семенович родилась 1 марта 1978 года в Москве. Ее отец — Григорий Тимофеевич — был директором мехового ателье, а мама — Татьяна Дмитриевна — экономистом. У Анны есть брат Кирилл, который младше ее на семь лет.

Когда будущей звезде было два года, она заболела и полгода пролежала в больнице с ревматоидным артритом. Мама, чтобы больше времени проводить рядом с ней, устроилась в клинику санитаркой. Болезнь отступила, но медики посоветовали родителям девочки отдать ее в спорт.

После долгих раздумий выбор пал нал на фигурное катание. В три года будущая звезда впервые встала на коньки, а в школьные годы добилась немалых успехов в этом виде спорта. Семенович регулярно выезжала на самые разные соревнования, в том числе и за границу. Там Анна успевала не только показать себя на льду, но и пройтись по магазинам и купить обновки.

Безусловно, одноклассники завидовали так, что будущей звезде пришлось сменить пять школ, пока она получила долгожданный аттестат о среднем образовании и поступила в Московскую академию физической культуры. Брат Анны Кирилл к спорту был равнодушен. Впоследствии он окончит МГУ и займется IT-технологиями.

Анна Семенович: фигурное катание

В фигурном катании Анна Семенович сделала большие успехи благодаря работе с заслуженными тренерами СССР и России Еленой Чайковской и Натальей Линичук.

Семенович выступала в парах с Максимом Качановым, Владимиром Федоровым, Романом Костомаровым и Денисом Самохиным. Именно дуэт с Костомаровым, который позже стал олимпийским чемпионом в паре с Татьяной Навкой, стал одним из наиболее ярких. В 2000-м их считали вторыми после Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха. Именно тогда Анна и Роман стали серебряными призерами чемпионата России в танцах на льду.

В течение трех лет Анна Семенович жила и тренировалась в США, но позже была вынуждена вернуться в Россию. Травма мениска не позволила ей штурмовать ледовый олимп дальше. В итоге за 18 лет в фигурном катании Анна Семенович получила звание мастера спорта международного класса по фигурному катанию на коньках и танцах на льду и в 21 год завершила профессиональную спортивную карьеру.

Спустя два месяца Анна Семенович решила попробовать себя в музыке, ведь петь она любила всегда, с малых лет. Вместе с продюсером Даниилом Мишиным она создала группу «Ангелы Чарли» и даже сняла клип с участием фигуристки Марии Бутырской под названием «Непреднамеренное убийство», но финансовые трудности не позволили группе существовать.

Анна Семенович: «Блестящие» и сольная карьера

Дальше Анна Семенович решила попробовать себя на телевидении. Яркая внешность при росте 169 см, вес бывшей спортсменки был 59 кг и природный артистизм помогли ей стать ведущей музыкальной программы на СТС «Адреналин-пати».

Однажды она брала интервью у группы «Блестящие», в составе которой были Юлия Ковальчук, Жанна Фриске и Ксения Новикова. Рядом с артистками девушка смотрелась так органично, что продюсеры девичьего коллектива — Андрей Грозный и Андрей Шлыков — предложили Семенович войти в состав группы. Конечно же, Анна без раздумий согласилась.

Первым клипом «Блестящих» с Анной Семенович стал ролик на песню «Бананы, кокосы, апельсиновый рай». Там Семенович блистала в купальнике, чем, несомненно, привлекла внимание. Все-таки бюст 9 размера сложно не заметить.

«Блестящим» Анна Семенович посвятила несколько лет, спела вместе с коллективом несколько хитов, в том числе — «Новогодняя песня», «Брат мой десантник» и «Восточные сказки».

В 2006-м Анна Семенович получила предложение принять участие в проекте «Звезды на льду». Ее партнером стал актер Вячеслав Разбегаев. По итогам шоу пара заняла седьмое место, а Анна всерьез задумалась о том, что из «Блестящих» пора уходить. Ей сложно было совмещать концерты, съемки в проекте, тренировки.

За этот период она перенесла пневмонию и даже коклюш — организм взбунтовался не на шутку. В итоге после окончания «Звезд на льду» Семенович объявила об уходе из группы «Блестящие» и занялась сольной карьерой.

В 2008 году Анна Семенович представила свои первые клипы. За всю сольную карьеру певица добилась наибольшей популярности в дуэтах. Так, с Арашем она спела «На моря», а с Тимати — «Война и мир». Оба трека 2008 года. В том же году артистка выпустила свой первый сольный альбом, который получил название «Слухи».

В целом за более чем десятилетнюю сольную карьеру Анна Семенович представила более 30 треков, среди которых были «Не просто любовь», «Стори», «Хочешь», «Отпусти», «Я за тобой», «Такси» и другие.

Анна Семенович: проекты, ТВ, кино, блог

После работы на СТС и проекта «Звезды на льду» Анна Семенович отметилась в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. А в 2010–2011 годах появилась в реалити-шоу Муз-ТВ «Жена напрокат». В то же время в паре с Михаилом Плотниковым вела кулинарное шоу «Барышня и кулинар» на телеканале «ТВ Центр».

Также с участием Анны Семенович были поставлены несколько номеров «Уральских пельменей» — «Семенович в полиции», «Семенович и рота солдат».

С 2011 года артистка сотрудничает с проектом «Дембельский альбом» на «Русском радио».

Попробовала себя Анна Семенович и как видеоблогер. В ее инстаграме можно найти скетчи «Джимми и Аня» о любви «индуса с телом ребенка к женщине с фигурой богини». Напарником артистки стал участник команды КВН «РУДН» Шевги Ахадов.

Отметилась Анна Семенович и в кинематографе. Свою первую роль — певицы на концерте — она сыграла в фильме «Ночной дозор», а позже снялась в том же амплуа и в «Дневном дозоре». Оба вышли на экраны в 2004-м. В фильмографии артистки более 30 работ на съемочной площадке, в том числе в сериалах «Реальные пацаны» и «Литейный». В этом году на экраны выйдет картина «Гардемарины-1787», где также появится Семенович.

Кроме того, Семенович не смогла пройти мимо популярных ныне онлайн-марафонов. Певица решила обучить своих фанаток всему, на ее взгляд, самому необходимому, и пригласила в команду профессионалов — эндокринолога, косметолога, психолога. По признанию артистки, на обучение пришли около тысячи человек.

Анна Семенович: доход

Активная жизненная позиция в самых разных сферах — кино, телевидение, сцена, интернет — позволяют Анне Семенович вести безбедную жизнь. Так, известно, что у певицы есть квартира в Москве площадью в 170 квадратных метров. Правда, недвижимость ей подарил бизнесмен по имени Руслан, с которым она прожила семь лет.

Тот самый онлайн-марафон, который прошли порядка тысячи человек, принес Семенович три миллиона рублей — ведь она поставила самые низкие цены на участие. Об этом она рассказала в эфире «Русского радио».

Окончательные цифры своего дохода Анна не озвучивает, но в прошлом году в беседе с Идой Галич подчеркнула, что ее избранник должен зарабатывать не менее пяти миллионов рублей в месяц.

Анна Семенович: личная жизнь

Занимаясь фигурным катанием, Анна Семенович состояла в отношениях с Даниилом Мишиным, тем самым продюсером, который помог ей организовать первую группу. Однако после возращения артистки из США он готов был к созданию семьи, а Анна мечтала о сцене. Отношения на этом себя исчерпали.

Однажды в караоке Анна познакомилась с бизнесменом по имени Руслан. Он красиво ухаживал, поддерживал певицу и не препятствовал певческой карьере. Вместе они прожили семь лет. А после в жизни артистки случился роман с бизнесменом Дмитрием Кашинцевым, которого она называла мужчиной своей мечты. Но и тут до свадьбы дело не дошло.

Роман с бизнесменом Иваном Станкевичем завершился из-за ревности. Семенович успела познакомить избранника с мамой и бабушкой и даже пожить в его апартаментах, но в 2019-м подтвердила, что в течение года встречается с молодым человеком, который моложе ее на семь лет.

Но и эти отношения исчерпали себя. В конце прошлого года Анна Семенович искала жениха на проекте «Давай поженимся!». Там она рассказала, что предыдущие длительные отношения с богатым англичанином завершились в 2021 году из-за нежелания переезжать в Лондон. Анна выбрала владельца агентства по недвижимости Юрия.

У Семенович нет детей, хотя к их появлению на свет она подготовилась заранее. В прошлом году стало известно, что певица заморозила яйцеклетки и ждет подходящего момента, когда сможет стать мамой.

Анна Семенович: пластика, диеты, горячие фото

Благодаря яркой внешности и внушительному размеру груди Анна Семенович не раз принимала участие в горячих фотосессиях для мужских журналов. На заре певческой карьеры певицу подозревали в пластике, но Семенович упорно твердила, что ее бюст 9 размера достался ей от мамы. Позже Анна решилась на операцию, которую сделала в США. После этого размер ее бюста уменьшился с 9 до 5,5.

Анна — большая поклонница различных диет. Периодически певица ограничивает себя в питании, устраивает детокс, уезжает в спа-центры и ведет активную борьбу с лишним весом. Недавно она решилась даже на операцию. Артистка легла под нож хирурга и убрала лишний жир с рук и нижней трети лица.

Анна Семенович: последние новости

После выхода в эфир программы «Давай поженимся!», где Анна Семенович выбрала жениха по имени Юрий, не прошло и двух месяцев, а певица уже сообщила о том, что рассталась с ним. Для участия в новом проекте, о котором певица пока не говорит, она легла на операционный стол. По мнению Анны, избавление от лишних килограммов на лице и руках ей было остро необходимо.

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