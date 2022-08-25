«Даже ее стройнит»: Семенович в модном костюме со змеиным принтом выгодно подчеркнула фигуру

А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова. Она указала на его плюсы.

«Относительно трендов: хищный принт сегодня становится вновь актуальным. Это дань 80-м годам и 2000-м, когда принт под леопарда, тигра и других хищников был на пике моды. Поэтому здесь Анна не прогадала. Мне нравится, что она подобрала именно такой масштаб рисунка.

Это очень важный момент с точки зрения пропорционирования фигуры. Если бы принт был крупнее, то Анна, как девушка в теле, смотрелась бы тяжеловеснее. А такой размер принта даже ее немного стройнит. Мне нравится цветовая гамма. Мне нравится, как добавили к образу серебристые лодочки, сделав лук менее агрессивным.

Я бы еще поменяла прическу. Можно поменять локоны на прямые волосы или убрать волосы в хвост, сделав образ более строгим.

Тут костюм в пижамном стиле. Я бы обратила внимание на пропорции, фигуру Анны, чтобы ее структурировать, чтобы костюм не смотрелся слишком мешковатым. Это бывает даже на слишком худых девушка, не говоря о дамах с соблазнительными объемами.

Я бы также добавила украшения, возможно это было бы колье на шею. Такие костюмы с хищными принтами любят смелые девушки. Они выглядят привлекательно в них, но также, к сожалению, они могут выглядеть простовато и слишком банально. Поэтому, если вы выбираете такой принт, его нужно грамотно стилизовать. Из этой фотосессии это самый удачный образ», – отметила эксперт.