«Даже ее стройнит»: Семенович в модном костюме со змеиным принтом выгодно подчеркнула фигуру

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она является бывшей солисткой группы «Блестящие». Артистка строит сольную карьеру и каждый год выпускает новые хиты. Она не скрывает, что обладает запоминающейся внешностью. Сама певица порой с трудом подбирает наряды из-за нестандартной фигуры, но она нашла выход из ситуации.
Теперь Анна не только носит платья свободного кроя, которые скрывают изъяны фигуры. Она решила выпустить купальники своего бренда для женщин с формами. А также на днях певица приняла участие в фотосессии, где продемонстрировала летние наряды. Семенович примерила платья с высокой талией, наряды на запах и блестящие платья розового цвета.
Но многие поклонники пришли в восторг от брючного костюма со змеиным принтом. Певица в нем смотрелась более стройной за счет легких брюк и рубашки расслабленного кроя. Наряд также дополнили топ и серебристые туфли на каблуке. Она позировала на ступеньках, распустив волосы. Анна получила массу комплиментов.
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А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова. Она указала на его плюсы.
«Относительно трендов: хищный принт сегодня становится вновь актуальным. Это дань 80-м годам и 2000-м, когда принт под леопарда, тигра и других хищников был на пике моды. Поэтому здесь Анна не прогадала. Мне нравится, что она подобрала именно такой масштаб рисунка.
Это очень важный момент с точки зрения пропорционирования фигуры. Если бы принт был крупнее, то Анна, как девушка в теле, смотрелась бы тяжеловеснее. А такой размер принта даже ее немного стройнит. Мне нравится цветовая гамма. Мне нравится, как добавили к образу серебристые лодочки, сделав лук менее агрессивным.
Я бы еще поменяла прическу. Можно поменять локоны на прямые волосы или убрать волосы в хвост, сделав образ более строгим.
Тут костюм в пижамном стиле. Я бы обратила внимание на пропорции, фигуру Анны, чтобы ее структурировать, чтобы костюм не смотрелся слишком мешковатым. Это бывает даже на слишком худых девушка, не говоря о дамах с соблазнительными объемами.
Я бы также добавила украшения, возможно это было бы колье на шею. Такие костюмы с хищными принтами любят смелые девушки. Они выглядят привлекательно в них, но также, к сожалению, они могут выглядеть простовато и слишком банально. Поэтому, если вы выбираете такой принт, его нужно грамотно стилизовать. Из этой фотосессии это самый удачный образ», – отметила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro