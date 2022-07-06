«Просто на пике моды»: Бородина щегольнула на отдыхе в воздушном платье с рукавами-фонариками и трендовой сумочкой

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что стала богатой и знаменитой благодаря шоу «Дом-2».
Если раньше Ксения часто обращалась к стилистам, то теперь и сама подбирает себе актуальные образы. Так как за ней следят миллионы поклонников, звезда предпочитает всегда выглядеть безупречно.
Уже несколько дней Бородина отдыхает с дочками в Турции. Сначала они гуляли по Стамбулу, а теперь наслаждаются отпуском в Бодруме. С собой телеведущая взяла шесть чемоданов с нарядами. Она носит шорты, льняные костюмы и рубашки.
На этот раз Ксения отметилась в воздушном платье миди с цветочным узором и рукавами-фонариками. Лук она дополнила белой плетеной сумкой, очками с толстой оправой и шлепкам Hermes.
Поклонники восхитились романтичным образом звезды. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, не только Бородина отдыхает этим летом в Турции.
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А для сайта Teleprogramma.pro ее лук аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Нежный, женственный образ в легком летнем платье. Воздушная ткань, розовый цветочный принт на белом фоне, воздушный рукав фонарик, акцент на талии... — все это микро тренды лета 2022, что делает платье модным. Этим летом акцент на женственности просто на пике моды.
Так что, Ксения не прогадала. Модного градуса образу добавляет сумочка с текстурой под "Зигзаг Миссони", который вновь заявил о себе на модном пьедестале + бахрома, которая в модных фаворитах. И конечно же белый цвет, в летнем сезоне именно он, а не черный — главный.
Не забыла Ксения добавить модного контраста, разбавив легкость ткани и округлость форм платья жесткими и более геометричными аксессуарами: очками и обувью, что делает весь аутфит современным, образом сегодняшнего времени, хотя и с ноткой ретро»,–- высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro