«Просто на пике моды»: Бородина щегольнула на отдыхе в воздушном платье с рукавами-фонариками и трендовой сумочкой

Поклонники восхитились романтичным образом звезды. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, не только Бородина отдыхает этим летом в Турции.

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А для сайта Teleprogramma.pro ее лук аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Нежный, женственный образ в легком летнем платье. Воздушная ткань, розовый цветочный принт на белом фоне, воздушный рукав фонарик, акцент на талии... — все это микро тренды лета 2022, что делает платье модным. Этим летом акцент на женственности просто на пике моды. Так что, Ксения не прогадала. Модного градуса образу добавляет сумочка с текстурой под "Зигзаг Миссони", который вновь заявил о себе на модном пьедестале + бахрома, которая в модных фаворитах. И конечно же белый цвет, в летнем сезоне именно он, а не черный — главный. Не забыла Ксения добавить модного контраста, разбавив легкость ткани и округлость форм платья жесткими и более геометричными аксессуарами: очками и обувью, что делает весь аутфит современным, образом сегодняшнего времени, хотя и с ноткой ретро»,–- высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.