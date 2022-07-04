С акцентом на ножки: Бородина в льняном платье-рубашке и сандалиях Hermes вышла на променад в Бодруме

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Многие поклонники ее знают благодаря шоу «Дом-2», который она ведет с момента основания. На глазах поклонников она сама строила отношения и переживала два развода.
Теперь Ксения может похвастаться большим состоянием. Она регулярно путешествует и балует себя новыми нарядами.
Примечательно, что Бородина недавно уже отдыхала в Италии. Теперь она проводит время в Турции с дочками. Телеведущая гуляла по Стамбулу, а теперь нежится на солнце в Бодруме.
С собой она взяла множество нарядов. Ранее Ксения щегольнула в шортах-бермудах, а теперь она облачилась в льняное платье-рубашку пастельного цвета. Образ она дополнила сандалиями Hermes. На голову звезда повязала платок. Она отказалась от макияжа и подчеркнула свои стройные ноги.
К слову, не только Бородина этим летом носит платья и хвастается пляжными луками. Еще больше образов ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». А поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Она ловко скрыла изъяны фигуры.
«Теперь понятно, зачем 6 чемоданов», «Ксюша, как вы круто смотритесь», «У вас крутые наряды», «Волосы как у русалки», «Ну очень хорошенькая», «Выглядишь роскошно, такие загорелые ножки», «Просто дива из кино», — стали писать подписчики.