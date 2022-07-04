С акцентом на ножки: Бородина в льняном платье-рубашке и сандалиях Hermes вышла на променад в Бодруме

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Многие поклонники ее знают благодаря шоу «Дом-2», который она ведет с момента основания. На глазах поклонников она сама строила отношения и переживала два развода.

Теперь Ксения может похвастаться большим состоянием. Она регулярно путешествует и балует себя новыми нарядами.