Черный монохром: Бородина в остромодном костюме с шортами-бермудами и мюлях Bottega Veneta отметилась на курорте

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. В свое время она вела шоу «Дом-2» с Ксенией Собчак, но теперь она единственная, кто ведет проект с самого основания.
Не удивительно, что у нее миллионы поклонников, а зарабатывает телеведущая так много, что в этом году купила себе еще одну квартиру в Москве и недвижимость в Дубае.
Примечательно, что также Бородина много путешествует. Она уже ездила в этом году на Мальдивы, в Сочи, в Италию. А недавно телеведущая привезла дочек в Турцию. Они успела погулять по Стамбулу, а теперь отдыхают в Бодруме.
С собой Ксения взяла множество нарядов. Она поддержала тренд на костюмы с рубашками оверсайз и шортами-бермудами. Звезда выбрала наряд в черном цвете и дополнила его мюлями Bottega Veneta и миниатюрной сумкой в тон. Костюм подчеркнул ее стройные ноги.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Она в своем монохромном наряде отправилась в ресторан, где поужинала с подругами. Многие осыпали ее комплиментами.
«Вау, вот это лучок», «Цвет настроения — черный», «Выглядите бомбически», «Очень нравится ваш образ», «Ножки такие стройные», «Обожаю ваш стиль! Этот комплект особенно удался», — стали писать пользователи Сети.
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