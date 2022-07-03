Черный монохром: Бородина в остромодном костюме с шортами-бермудами и мюлях Bottega Veneta отметилась на курорте

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. В свое время она вела шоу «Дом-2» с Ксенией Собчак, но теперь она единственная, кто ведет проект с самого основания.

Не удивительно, что у нее миллионы поклонников, а зарабатывает телеведущая так много, что в этом году купила себе еще одну квартиру в Москве и недвижимость в Дубае.