Без изысков: Муцениеце засняла, как дочка Прилучного завтракает сырниками и банановыми оладушками

Накануне Агата поздно ночью вернулась со съемочной площадки. При этом она встала с утра, чтобы накормит дочку Мию и сына Тимофея. Актриса решила побаловать младшую наследницу. На фото девочка сидит за столом в платье и ест домашние блюда.

«В 1.30 легла только спать, а утром малышатину уже покормила. Сырниками и банановыми оладушками. Сегодня, день с мелкими проведем вместе», – похвасталась звезда.

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