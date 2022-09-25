Без изысков: Муцениеце засняла, как дочка Прилучного завтракает сырниками и банановыми оладушками

Агата Муцениеце не скрывает, что начинала работать моделью, а уже потом стала актрисой. Она приехала в Москву, где снялась в сериале «Закрытая школа». Тогда актриса стала знаменитой и сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Они прожили восемь лет, но в 2020 году развелись не без шумихи. Однако им удалось остаться друзьями.
В этом году Прилучный, который ранее скрывал личную жизнь, неожиданно женился на новой избраннице Зепюр Брутян. Теперь они регулярно вместе выходят в свет. А вот Муцениеце даже не думает о новых отношениях. Она снимается в новых проектах и недавно снова стала ведущей шоу «Голос. Дети».
Накануне Агата поздно ночью вернулась со съемочной площадки. При этом она встала с утра, чтобы накормит дочку Мию и сына Тимофея. Актриса решила побаловать младшую наследницу. На фото девочка сидит за столом в платье и ест домашние блюда.
«В 1.30 легла только спать, а утром малышатину уже покормила. Сырниками и банановыми оладушками. Сегодня, день с мелкими проведем вместе», – похвасталась звезда.
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Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным фото. Многие также похвалили Агату за то, что она такая внимательная и заботливая мама. «Здорово и так уютно провести время в семейном кругу!», «Шикарная! В некоторых случаях развод идет на пользу. Агата вся светится, еще краше стала», «Подаете всем привет», «Мия такая лапочка», «Сколько вкусностей!» — стали писать подписчики.