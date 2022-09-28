Обставляет новый дом: Агата Муцениеце в белоснежном платье бэби-долл щегольнула на шопинге

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она снялась во многих картинах. Артистка полюбилась многим зрителям благодаря одной из первых ролей в сериале «Закрытая школа». Она не скрывает, что хочет добиться большого успеха. После развода с Павлом Прилучным звезда стала еще чаще сниматься.
Недавно Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. У них состоялась пышная свадьба в Москве. Муцениеце позже выразила сожаление, что ее на торжество не позвали, как и детей: Тимофея и Мию. Сама актриса уже пережила развод и поддерживает дружеские отношения с экс-мужем.
Агата недавно купила загородный дом. Она живет в квартире после развода, но смогла заработать на новое жилье.
27 сентября артистка похвасталась, что уже выбирает двери для особняка. На шопинге она отметилась в белоснежном платье в стиле бэби-долл. Агата сделала акцент на стройных ногах Поклонники ранее отметили, что за последние два года она постройнела и похорошела. Актриса призналась, что готова все двери скупить, так как они ей очень понравились.
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Поклонники осыпали комплиментами Муцениеце. Многие заверили, что женственный образ ей идет. «Очень крутое платье! Ты нем неотразима», «Вот не знала, что Агата такая клеевая... Посмотрела и прям кайфанула», «Как же вам идет этот наряд», «Вы достойны всех благ! Паша пусть завидует», — стали писать пользователи Сети.