Обставляет новый дом: Агата Муцениеце в белоснежном платье бэби-долл щегольнула на шопинге

Недавно Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. У них состоялась пышная свадьба в Москве. Муцениеце позже выразила сожаление, что ее на торжество не позвали, как и детей: Тимофея и Мию. Сама актриса уже пережила развод и поддерживает дружеские отношения с экс-мужем.

Агата недавно купила загородный дом. Она живет в квартире после развода, но смогла заработать на новое жилье.