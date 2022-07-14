«Пришла в лифчике»: Кристина Асмус в откровенном наряде не скрыла свои прелести на красной дорожке

Кристина Асмус знакома публике, так как уже давно строит карьеру в кино. Прославила ее роль в сериале «Интерны».

Примечательно, что артистка после развода с Гариком Харламовым стала чаще соглашаться на более смелые роли и постельные сцены. Также она регулярно публикует пикантные кадры в соцсетях.