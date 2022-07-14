«Пришла в лифчике»: Кристина Асмус в откровенном наряде не скрыла свои прелести на красной дорожке

Кристина Асмус знакома публике, так как уже давно строит карьеру в кино. Прославила ее роль в сериале «Интерны».
Примечательно, что артистка после развода с Гариком Харламовым стала чаще соглашаться на более смелые роли и постельные сцены. Также она регулярно публикует пикантные кадры в соцсетях.
Примечательно, что недавно Кристина делилась фото, на которых позировала в белье. Она заявила, что на работе ее постоянно хотят раздеть. А вот на премьере фильма «Люси» в кинотеатре актриса появилась в не менее откровенном наряде.
Она облачилась в укороченные черные брюки и топ на тонких лямках, который выглядел словно лиф. Асмус блеснула пышным бюстом на красной дорожке.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Я знала, что «Люся» — это гениально еще на этапе сценария... Но не ожидала (или боялась), что настолько! Состоялась премьера нашего сериала «Люся»! Зал хлопал и смеялся, не переставая. Стены вибрировали от реакции зрителей!» — отметила звезда.
«СМИ написали, что я пришла на перемьеру в лифчике», — добавила она.
Поклонники, к слову, посчитали наряд удачным для летнего выхода в свет. А многие также восхитились ее фигурой.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Кристина смогла впечатлить публику. «Вы крутая», «Ну что за фигурка», «О-ля-ля, смотритесь роскошно», «Ну, лифчик в черном цвете — достойно», «С такой фигуркой можно и без лифа», «Хороша», «Ой, точно, разоделась-то», — стали писать подписчики.