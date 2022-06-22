«Все время пытаются раздеть»: Кристина Асмус предстала в одном белье на работе

«Не только в кино меня все время пытаются раздеть, но и на озвучке! Короче, пришла я на озвучку фильма «Булки» в рубашке, а она оказалась очень шуршащая. А у нас в этом кино большие проблемы со звуком (в переозвучке 100% материала), писать нужно на 3 микрофона!

Два в студии и один, самый основной, на мне. Ну и звукорежиссер (девушка!) спросила, что у меня под рубашкой?

В общем, оставили меня в одном белье. А я еще думала перед выходом из дома: в лифчике мне ехать или без него? Был бы совсем казус. Интересно, так кто-нибудь озвучивался когда-нибудь?» — написала звезда.