«Все время пытаются раздеть»: Кристина Асмус предстала в одном белье на работе

Кристина Асмус является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Интерны», а потом ей довелось сняться в откровенных сценах в картинах «Текст» и «Китобой».
А после развода с Гариком Харламовым артистке довелось также стать ведущей шоу. Поклонники заметили, что ее наряды стали более пикантными.
В последнее время Кристина стала реже делать публикации в соцсетях. Она призналась, что погружена в работу. Также актриса воспитывает дочку Анастасию и не скрывает, что строит новые отношения с таинственным избранником.
А вот теперь она решила рассказать, как оказалась в неловкой ситуации на работе. Асмус опубликовала фото, на котором предстала в нижнем белье, засветив декольте.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Не только в кино меня все время пытаются раздеть, но и на озвучке! Короче, пришла я на озвучку фильма «Булки» в рубашке, а она оказалась очень шуршащая. А у нас в этом кино большие проблемы со звуком (в переозвучке 100% материала), писать нужно на 3 микрофона!
Два в студии и один, самый основной, на мне. Ну и звукорежиссер (девушка!) спросила, что у меня под рубашкой?
В общем, оставили меня в одном белье. А я еще думала перед выходом из дома: в лифчике мне ехать или без него? Был бы совсем казус. Интересно, так кто-нибудь озвучивался когда-нибудь?» — написала звезда.
Поклонники отметили, что Кристина прекрасно выглядит. Многие адресовали ей комплименты.