«Все время пытаются раздеть»: Кристина Асмус предстала в одном белье на работе

Актриса поделилась пикантным фото. Она оказалась в неловкой ситуации.
Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

Кристина Асмус является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Интерны», а потом ей довелось сняться в откровенных сценах в картинах «Текст» и «Китобой».

А после развода с Гариком Харламовым артистке довелось также стать ведущей шоу. Поклонники заметили, что ее наряды стали более пикантными. 

В последнее время Кристина стала реже делать публикации в соцсетях. Она призналась, что погружена в работу. Также актриса воспитывает дочку Анастасию и не скрывает, что строит новые отношения с таинственным избранником.

А вот теперь она решила рассказать, как оказалась в неловкой ситуации на работе. Асмус опубликовала фото, на котором предстала в нижнем белье, засветив декольте.

Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

«Не только в кино меня все время пытаются раздеть, но и на озвучке! Короче, пришла я на озвучку фильма «Булки» в рубашке, а она оказалась очень шуршащая.  А у нас в этом кино большие проблемы со звуком (в переозвучке 100% материала), писать нужно на 3 микрофона! 

Два в студии и один, самый основной, на мне. Ну и звукорежиссер (девушка!) спросила, что у меня под рубашкой? 

В общем, оставили меня в одном белье. А я еще думала перед выходом из дома: в лифчике мне ехать или без него? Был бы совсем казус. Интересно, так кто-нибудь озвучивался когда-нибудь?» — написала звезда.

Поклонники отметили, что Кристина прекрасно выглядит. Многие адресовали ей комплименты. 

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