«Ох, у меня снова мурашки»: Кристина Асмус в тугом топе с декольте на тесемках блеснула округлым бюстом

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Многие ее знают благодаря роли в сериале «Интерны». Также она состояла в браке с Гариком Харламовым, но они развелись в 2020 году.
Поклонники заместили, что актриса стала сниматься чаще в откровенных сценах. Она также выкладывает пикантные фото в соцсетях.
Недавно Асмус уже осталась в одном белье. Она заверила, что ее каждый раз пытаются раздеть. А теперь актриса сама запечатлелась на камеру в топе лимонного цвета с декольте на тесемках.
Она засветила свой округлый бюст на камеру. При этом у Кристины был яркий макияж и растрепанные волосы.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Давайте пообедаем вместе? В неформальной дружеской обстановке! Обсудим фильм «Булки» и не только!
В общем….небывалый резонанс вызвал аналогичный конкурс, когда я проводила его с фильмом «Текст». Я решила повторить историю и сделать также с «Булками»!
Подтолкнула меня на это девушка из Петербурга, которая подошла ко мне и сказала: «Спасибо вам за конкурс фильма «Текст», я была на встрече, теперь я учусь на актрису и моя жизнь кардинально изменилась!» Ох, у меня снова мурашки», – поделилась звезда.
Поклонники были сражены. Однако некоторые раскритиковали актрису за такое смелое фото. Сама Асмус, к слову, утверждает, что состоит в новых отношениях.
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«Огнище», «Кристина, что за фото? Вам скучно?», «Опять все напоказ», «Ну фигурка хороша», «Вас хочется умыть и приодеть», — стали писать пользователи Сети.