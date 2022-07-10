«Ох, у меня снова мурашки»: Кристина Асмус в тугом топе с декольте на тесемках блеснула округлым бюстом

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Многие ее знают благодаря роли в сериале «Интерны». Также она состояла в браке с Гариком Харламовым, но они развелись в 2020 году.

Поклонники заместили, что актриса стала сниматься чаще в откровенных сценах. Она также выкладывает пикантные фото в соцсетях.