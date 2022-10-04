«Животик-то маскирует»: как Ольга Бузова выглядит в одном и том же наряде на фото и видео

Теперь Бузова вернулась в Москву. Она выложила снимки со своими нарядами. На одном из фото телеведущая красовалась в черных брюках клеш и топе в виде бабочки. Она едва прикрыла свой живот. Артистка выглядела стройной. Однако поклонники заметили, что на видео ее фигуру выглядит иначе. У звезды выпирал живот, поэтому ее даже заподозрили в беременности.

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