«Животик-то маскирует»: как Ольга Бузова выглядит в одном и том же наряде на фото и видео

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она прославилась 18 лет назад, когда пришла на шоу «Дом-2». Вскоре Ольга смогла стать телеведущей, а после развода с Дмитрием Тарасовым ей удалось стать певицей. В свои 36 лет она не боится экспериментировать с образами. При этом звезда не скрывает, что оставаться в форме ей становится все сложнее.
Недавно Ольга провела несколько недель в Минске. Она стала наставницей в шоу « Фактор.BY». Каждый день телеведущая сидела в кресле наставницы. Она носила объемные платья, а также наряды с корсетами.
Теперь Бузова вернулась в Москву. Она выложила снимки со своими нарядами. На одном из фото телеведущая красовалась в черных брюках клеш и топе в виде бабочки. Она едва прикрыла свой живот. Артистка выглядела стройной. Однако поклонники заметили, что на видео ее фигуру выглядит иначе. У звезды выпирал живот, поэтому ее даже заподозрили в беременности.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
На этот раз многие решили, что Ольга ретуширует снимки с помощью фотошопа. «Ого, такая стройная тут», «На видео у вас животик, а тут прям пресс», «Зачем столько фильтров?», «Животик-то маскирует», «Ну я уже не удивляюсь, что на видео Бузова пошире», «А куда делся живот?» — стали писать подписчики.