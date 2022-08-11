Повзрослевший сын Пугачевой стал копией Галкина

Максим Галкин не скрывает, что мечтал о замке и детях. Он построил его в деревне Грязь, где живут с Аллой Пугачевой и детьми.
Обычно пара не часто путешествует, но в этом году они устроили большую поездку. Примечательно, что весной супруги показали наследникам Израиль, за что их многие критиковали.
Но теперь Алла Борисовна находится в Юрмале, где она не раз отдыхала. Там живет ее подруга Лайма Вайкуле. Пока Галкин ездит на гастроли, она проводит время с двойняшками и своей внучкой Клавой, которую привезла Кристина Орбакайте.
Накануне Максим ездит в Эстонию, но дома его ждали подарки и семья. Он снял видео, на котором обнаружил детей, которые спрятались в шкафу. Там Лиза и Гарри устроили свое тайное убежище. Клава также составила им компанию. Все они залились смехом, когда их обнаружил Галкин.
«Как мало нужно детям для радости! Гарри, Елизавета и Клавдия - дружная команда», – написал он.
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Поклонники поразились тому, как выросли дети. Особое внимание они обратили на Гарри. Многие отметили, что он стал копией отца с короткой стрижкой.
«Ну какой парень», «Ох, а Гарри стал копией отца», «Все так вытянулись», «Они прекрасные», «Просто шикарные детки», «Гарри прям мини Максим», «Ой, как на папу похож Гарри», – стали писать подписчики.