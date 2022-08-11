Повзрослевший сын Пугачевой стал копией Галкина

Максим Галкин не скрывает, что мечтал о замке и детях. Он построил его в деревне Грязь, где живут с Аллой Пугачевой и детьми.

Обычно пара не часто путешествует, но в этом году они устроили большую поездку. Примечательно, что весной супруги показали наследникам Израиль, за что их многие критиковали.