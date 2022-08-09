Пока Пугачева в Юрмале: Орбакайте в кожаном платье щегольнула на публике в Сочи

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Она также регулярно снимается в кино. За последние два года артистка возобновила гастроли и стала давать концерты в разных городах России.

Примечательно, что также она успевает воспитывать дочку Клавдию. Этим летом звезда свозила ее во Францию и провела время с сыном Дени Байсаровым.