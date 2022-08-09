Пока Пугачева в Юрмале: Орбакайте в кожаном платье щегольнула на публике в Сочи

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Она также регулярно снимается в кино. За последние два года артистка возобновила гастроли и стала давать концерты в разных городах России.
Примечательно, что также она успевает воспитывать дочку Клавдию. Этим летом звезда свозила ее во Францию и провела время с сыном Дени Байсаровым.
Примечательно, что Орбакайте отвезла наследницу в Юрмалу. Они погостили у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые сняли дом для себя и двойняшек. А потом артистка вернулась в Россию ради съемок в сериале «Тест на беременность». Несколько недель она провела на съемках, где перевоплощалась в свою героиню с каре и темными волосами.
А вот 9 августа Орбакайте прилетела в Сочи. Она показала красивый вид на морское побережье. Певица насладилась рассветом, на который смотрела с балкона в отеле. А вечером она отправилась в бутик, где встретилась с фанатами. Кристина облачилась в кожаное платье на тонких бретельках. Она подчеркнула стройность. Нежный макияж подчеркнул ее черты лица. Публика тепло встретила звезду.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина. В 51 год она сразила фанатов своим моложавым видом. Многие отметили, что артистка может дать фору более молодым коллегам.
«Какая вы красивая», «Наряд прям стильный», «Очень лицо красивое! Прям персик», «Кристина, как вы похожи на маму», «Безумно хороша», «Как вы молоды», «Очень солнечный человек», «Ох, что за дива», — прокомментировали кадры подписчики.