Уехала от Пугачевой: Орбакайте в белоснежном костюме и с каре предстала на съемках

Кристина Орбакайте является одной из успешных певиц в России. Она регулярно ездит на гастроли, а также снимается в кино и играет в театре.
Свободное время артистка предпочитает посвящать семье. У нее растет дочка Клавдия. Недавно она свозила ее во Францию. А потом уже с мужем звезда оказалась в Юрмале, где отдыхает ее мама Алла Пугачева с семьей.
Еще недавно Кристина гуляла по парку в Юрмале, а также показывала, как дочка играет с Лизой и Гарри Галкиными. Но теперь артистка стала делиться кадрами со съемок сериала. Она перевоплотилась в героиню из сериала «Тест на беременность».
Орбакайте прошлась по зеленой лужайке, где стоит дом, окруженный деревьями. Там проходят съемки. Она покрасовалась в каре и с темными локонами. Певица облачилась в светлый наряд, который украсила ожерельем.
«Березки, красота. А у нас снимается кино. Прихорашиваюсь. У меня сегодня, а вернее, не у меня, а у моей героини сегодня выход в ресторан. Укладка, все как полагается», — пояснила звезда.
Позже Кристина уже сидела за столиком. Она отметилась в белоснежном костюме. Артистка снимается с малых лет в кино, поэтому имеет большой опыт.
Поклонники были рады видеть певицу. Многие отметили, что ждут нового сезона сериала. Другие не сразу узнали певицу.
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«Ну очень классная», «Как вам идет такая прическа», «Просто шикарная», «Уже в России? А Клава с бабушкой?», «Вы всегда элегантная», «Круто, будет что посмотреть», — стали писать подписчики.