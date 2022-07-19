Уехала от Пугачевой: Орбакайте в белоснежном костюме и с каре предстала на съемках

Певица поделилась кадрами, на которых оказалась среди березок. Она покрасовалась с непривычной прической.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Кристина Орбакайте является одной из успешных певиц в России. Она регулярно ездит на гастроли, а также снимается в кино и играет в театре.

Свободное время артистка предпочитает посвящать семье. У нее растет дочка Клавдия. Недавно она свозила ее во Францию. А потом уже с мужем звезда оказалась в Юрмале, где отдыхает ее мама Алла Пугачева с семьей.

Еще недавно Кристина гуляла по парку в Юрмале, а также показывала, как дочка играет с Лизой и Гарри Галкиными. Но теперь артистка стала делиться кадрами со съемок сериала. Она перевоплотилась в героиню из сериала «Тест на беременность».

Орбакайте прошлась по зеленой лужайке, где стоит дом, окруженный деревьями. Там проходят съемки. Она покрасовалась в каре и с темными локонами. Певица облачилась в светлый наряд, который украсила ожерельем. 

«Березки, красота. А у нас снимается кино. Прихорашиваюсь. У меня сегодня, а вернее, не у меня, а у моей героини сегодня выход в ресторан. Укладка, все как полагается», — пояснила звезда.

Позже Кристина уже сидела за столиком. Она отметилась в белоснежном костюме. Артистка снимается с малых лет в кино, поэтому имеет большой опыт.

Поклонники были рады видеть певицу. Многие отметили, что ждут нового сезона сериала. Другие не сразу узнали певицу.

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«Ну очень классная», «Как вам идет такая прическа», «Просто шикарная», «Уже в России? А Клава с бабушкой?», «Вы всегда элегантная», «Круто, будет что посмотреть», — стали писать подписчики.

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