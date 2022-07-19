Уехала от Пугачевой: Орбакайте в белоснежном костюме и с каре предстала на съемках

Позже Кристина уже сидела за столиком. Она отметилась в белоснежном костюме. Артистка снимается с малых лет в кино, поэтому имеет большой опыт.

Поклонники были рады видеть певицу. Многие отметили, что ждут нового сезона сериала. Другие не сразу узнали певицу.

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«Ну очень классная», «Как вам идет такая прическа», «Просто шикарная», «Уже в России? А Клава с бабушкой?», «Вы всегда элегантная», «Круто, будет что посмотреть», — стали писать подписчики.