Это хит сезона: в каких модных нарядах в горох и полоску щеголяют Нетребко, Бородина, Пугачева и другие звезды

«Как же я люблю горошек за его женственность, очаровательность и милую наивность! Однако создать идеальный образ с этим принтом и не выглядеть чудом гороховым − это целая наука.

Тут нужно быть осторожным, ведь в отдельных случаях горошек может придать образу не только изящное благородство, но и нелепость, изменив пропорции фигуры и создав нежелательный имидж. Разберемся, кто из звезд не прошел тест на хороший вкус.

Итак, горошек в зависимости от размера и типа фигуры может полнить, поэтому для девушек с пышными формами он чрезвычайно опасен», - отметил эксперт.