Это хит сезона: в каких модных нарядах в горох и полоску щеголяют Нетребко, Бородина, Пугачева и другие звезды

Лето в самом разгаре, а это значит, что пора побаловать себя обновками. Любая девушка хочет выглядеть стильно. Однако обычные платья и юбки могут надоесть.
В этом году женственность снова в тренде. В моде игривые принты – горошек, полоска. О них поведал читателям Teleprogramma.pro концептмейкер Александр Осипов.
«Как же я люблю горошек за его женственность, очаровательность и милую наивность! Однако создать идеальный образ с этим принтом и не выглядеть чудом гороховым − это целая наука.
Тут нужно быть осторожным, ведь в отдельных случаях горошек может придать образу не только изящное благородство, но и нелепость, изменив пропорции фигуры и создав нежелательный имидж. Разберемся, кто из звезд не прошел тест на хороший вкус.
Итак, горошек в зависимости от размера и типа фигуры может полнить, поэтому для девушек с пышными формами он чрезвычайно опасен», - отметил эксперт.
Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко не скрывает, что ее фигура не идеальная. Но она любит носить наряды, которые скрывают ее изъяны.
«К сожалению, Анна Нетребко не смогла пройти мимо модных тенденций и примерила на себя летнее платье в белый горох.
Вот только от такого рисунка буквально рябит в глазах, а сама оперная дива из-за выбранного принта выглядят еще крупнее. Если бы контраст фона и горошка был не такой четкий, например, не черный и белый, а одинаковых тонов, артистка смотрелась бы гораздо стройнее», – пояснил Осипов.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Кейт Миддлтон
Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон является одной из самых известных модниц. Она носит как дорогие, так и бюджетные наряды. Герцогиня Кембриджская славится своей элегантностью.
«Горошек всегда ассоциируется с молодостью и невинностью. Безусловно, это очень сексуально, особенно если девушка в длинном шелковом наряде − Кейт Миддлтон, которая подобрала идеальный вариант для выхода в свет», – высказался Александр.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Ольга Бузова
Телеведущая Ольга Бузова не только следит за модой, но и сама любит задавать тренды. Этим летом ей захотелось быть яркой, но это стало ее промахом.
«Однако бывают и не очень удачные образы, а все из-за цвета волос, который явно не сочетается с выбранным принтом. Яркий тому пример Ольга Бузова, которая смотрится в эффектном красном платье в белый горох просто нелепо. Все потому, что ярко-красный − это не самый лучший выбор для блондинки», – рассказал Осипов.
Наталья Подольская
Певица Наталья Подольская является мамой двоих детей. Но даже в 40 лет она следит за фигурой и выбирает броские луки для выходов в свет.
«Обратим внимание на певицу Наталью Подольскую в блузке в крупный горох. Иногда певица демонстрирует не очень удачные решения, и контрастный черно-белый рисунок − наглядное тому подтверждение. Такая цветовая гамма в дуэте с крупным горохом добавила Подольской возраст и сделала фигуру ассиметричной», – отметил эксперт.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Екатерина Стриженова
Телеведущая Екатерина Стриженова постоянно находится под прицелом камер. Она привыкла всегда выглядеть безупречно.
«Нередко горох упрощает наряд, поэтому широкая юбка с рисунком «полька-дот» автоматически делает низ очень грузным, особенно в сочетании с объемным верхом. Уверен, что у Екатерины Стриженовой огромный гардероб и великолепный вкус. Остается только гадать, почему телеведущая выбрала такую юбку», – поделился мнением Александр.
Екатерина Стриженова с мужем. Фото: соцсети звезды
Агата Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным не только похудела, но и стала одеваться более женственно. В ее гардеробе появилось больше платьев.
«Гармонично и свежо выглядит известная актриса Агата Муциенице, которая рискнула примерить на себя модный, но такой опасный принт «полька-дот». Стоит отметить, что в сочетании с нарядом пастельного цвета он выглядит просто потрясающе.
Принт не утяжеляет образ, как это случилось со Стриженовой, и выглядит на Муцениеце просто отлично. Все дело в правильной модели платья и размере рисунка», – отметил концептмейкер.
Лера Кудрявцева
Ведущая Лера Кудрявцева в 51 года может дать фору даже моделям. Однако она обожает яркие наряды. Если стразы и рюши теперь телеведущая выбирает редко, то принты стали ее любовью. В этом сезоне она не обошлась без белого платья-футляра в горох с рукавами-фонариками. Лук подчеркнул ее стройную фигуру. Однако некоторые поклонники решили, что образ не самый удачный.
Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина в этом сезоне носит костюм с длинной юбкой в мелкий горох. Она решила яркие черты подчеркнуть алым цветом.
«Да и Лера Кудрявцев с Ксенией Бородиной в розовых платьях явно не тянут на звание секс-символов своего поколения. Надо иметь в виду, что шутливый горошек имеет способность трансформироваться в детский игривый костюм, который явно не подходит для свидания», – высказался Александр.
Татьяна Навка
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка много лет посвятила спорту. Теперь ее можно увидеть на телевидении и на светских раутах. Чемпионка всегда подбирает себе элегантные образы.
Она успела отметится в белом шифоновом платье в мелкий горох и с рюшами. Поклонники посчитали, что Татьяна выглядела очень женственно и даже затмила Анну Нетребко.
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Стеша Маликова
Дочка Дмитрия Маликова уже взрослая. Стефания окончила МГИМО и занимается своим брендом одежды. Она выпускает платья, брюки и другие наряды.
Ей нравятся принты и горошек стал одним из фаворитов. Примечательно, что Стеша успела щегольнуть в небесно-голубом платье в пол в горох. Она подчеркнула красоту своей фигуры и тонкую талию.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Ляйсан Утяшева
Знаменитая гимнастка, а теперь и телеведущая Ляйсан Утяшева похудела. Она стала чаще носить наряды люксовых брендов. Спортсменка успела отметится в топе и юбке в пол с принтом горошек.
«Великолепная Татьяна Навка и очаровательная Стеша Маликова используют наряд по назначению, но все же выглядят весьма забавно. Зато Ляйсан Утяшева в длинной черной юбке в аккуратный белый горошек выглядит просто девочкой. Небольшие воланы в самом низу только подчеркивают правильный выбор Утяшевой, делая ее образ очень романтичным и воздушным», – сказал Осипов.
Анастасия Шубская
Актриса Анастасия Шубская состоит в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Многие восхищаются тем, как одевается стройная брюнетка.
Недавно она предстала в отсромодный костюм в полоску с топом и брюками. Она подчеркнула стройную фигуру. Наряд выглядела нескучно и броско. Благодаря жакету он смотрелся по-деловому стильно.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: соцсети звезды
Кети Топурия
Солистка группы «А’Студио славится не только своим вокалом. Кети Топурия покорила многих своими нарядами. Она носит корсеты, вечерние платья и костюмы сложного кроя. Она может легко сойти за топ-модель. Однако этим летом артистка продемонстрировала расслабленный повседневный лук. Джинсовые шорты Кети сочетала с рубашку в полоску. Благодаря свободному крою она скрыла изъяны фигуры.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Алла Пугачева
Примадонна всегда была модницей. Она не скрывает, что Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев и другие дизайнеры дарят ей наряды. Алла Пугачева одна из первых стала носить принтованные вещи.
В ее коллекции есть сарафан оверсайз в полоску. В таком наряде сложно остаться незамеченно. А вертикальная полоска также обладает эффектом, который визуально стройнит.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro