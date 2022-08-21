«Поесть мы любим»: Рудковская подловила годовалого сына Плющенко, уплетающего суп ложкой

Яна Рудковская уже много лет работает продюсером. Она не скрывает, что теперь для нее Дима Билан один из самых близких друзей.

Блондинка успевает посещать светские рауты, премии, вечеринки. Каждый раз она выходит в свет в нарядах от кутюр. При этом жена Евгения Плющенко успевает уделять время детям.