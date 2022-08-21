«Поесть мы любим»: Рудковская подловила годовалого сына Плющенко, уплетающего суп ложкой

Яна Рудковская уже много лет работает продюсером. Она не скрывает, что теперь для нее Дима Билан один из самых близких друзей.
Блондинка успевает посещать светские рауты, премии, вечеринки. Каждый раз она выходит в свет в нарядах от кутюр. При этом жена Евгения Плющенко успевает уделять время детям.
Своему мужу Яна подарила сына Александра, который уже делает успехи в фигурном катании. А благодаря суррогатной матери у пары появился сын Арсений. Мальчику скоро исполнится два года. Недавно Плющенко впервые поставил его на коньки. Примечательно, что дома нянчи присматривают за детьми. Но на этот раз Рудковская поделилась трогательным видео.
На кадрах Арсений сидит за специальным столиком и сам ложкой увлеченно ест суп. Сначала он даже не обращает внимание на вопросы своей мамы. В тарелке были нарезанные овощи и бульон.
«Вкусно? Вкусно, Арсюша!?» – спросила Яна.
«Да», – заверил малыш.
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«Что-что, а поесть мы любим», – заявила светская львица.
Поклонники и друзья пришли в восторг от видео. «Божечки, какой сладкий! Залипла», — призналась Мария Погребняк. «Прекрасный малыш. У вас очень красивые дети», «Такой красавчик, представляю если была бы доча, куколка точно», «Какой милый и красивый, «Хороший аппетит», — прокомментировали пост подписчики.