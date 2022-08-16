Арсений в джинсовом комбинезоне: Рудковская запечатлела подросших сыновей Плющенко на прогулке

Яна Рудковская является известным продюсером. Она уже давно строит карьеру и помогает прославиться артистам. Рядом с ней находится Евгений Плющенко.
Олимпийский чемпион создает ледовые представления и тренирует будущих победителей в своей Академии фигурного катания. Пара успевает воспитывать двоих детей.
Обычно Яна частая гостья на светских раутах. Накануне она посетила вечеринку, на которой блистала в небесно-голубом платье с юбкой выше колен.
Примечательно, что в это время Плющенко привел на тренировку годовалого сына Арсения. Он решил поставить мальчика на коньки. А старший сын пары Александр уже преуспел в фигурном катании и завоевал много медалей.
А вот 16 августа Рудковская решила поделиться снимком с наследниками. Она запечатлелась с ними на прогулке. Светская львица позировала на лужайке в платье. Александр был в футболке и шортах. Он сидел со своим братом, которого мама облачила в комбинезон из денима.
«С моими блондинами на районе», — написала звезда.
Яна Рудковская с сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что мальчики очень похожи на знаменитого папу.
«Арсений какой большой», «Младший так вырос», «Такие маленькие, а уже успешные», «Какой модный Арсений», «Они все в папу с этими прическами», — стали писать пользователи Сети.