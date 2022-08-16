Арсений в джинсовом комбинезоне: Рудковская запечатлела подросших сыновей Плющенко на прогулке

Яна Рудковская является известным продюсером. Она уже давно строит карьеру и помогает прославиться артистам. Рядом с ней находится Евгений Плющенко.

Олимпийский чемпион создает ледовые представления и тренирует будущих победителей в своей Академии фигурного катания. Пара успевает воспитывать двоих детей.