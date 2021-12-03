СуперЯна: как Рудковская стала богатой иконой моды, привезла «Евровидение» в Россию и сколько ей лет на самом деле

Яна Рудковская — известная бизнес-леди, продюсер, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и многодетная мать. Ей удается вновь и вновь оказываться в центре внимания прессы по самым разным поводам: начиная от рождения детей и заканчивая тайной своего возраста.

Откуда стало известно, что Яна на самом деле старше, чем говорит; как стала продюсером Димы Билана, победившего на «Евровидении»; и сколько зарабатывает — в нашем материале.

Яна Рудковская: детство, родители, настоящий возраст

Яна Александровна Рудковская родилась в казахстанском городе Кустанае 2 января 1975 года. По некоторым данным, год рождения светской львицы другой — 1968-й, но она изменила данные.

Папа Рудковской — Александр Евгеньевич, военный, мама — Светлана Николаевна, врач-невролог. Семья часто переезжала из-за специфики службы отца, так что в школу маленькая Яна отправилась уже в Барнауле Алтайского края.

Получив среднее образование, Рудковская поступила в Алтайский государственный медицинский институт на специальность «Дерматовенерология». И по его окончании переехала в Сочи.

Яна Рудковская: карьера

Обосновавшись в Сочи, Яна Рудковская в 1998 году открыла здесь сеть салонов красоты «Французская студия красоты», через несколько лет выкупила право эксклюзивно представлять бренд Franck Provost в России и в 2002 году открыла первый салон этого лейбла, в 2004 году — в Москве.

Параллельно с красотой, Рудковская увлеклась модой. В 2003 году она основала сеть бутиков люксовой мультибрендовой одежды, в которых был представлен ассортимент Gucci, Yves Saint Laurent, Cavalli, D&G и другие.

В 2005 году Яна Рудковская попала в шоу-бизнес. Она познакомилась с продюсером Юрием Айзеншписом и после его смерти стала продюсером Димы Билана, который под ее началом дважды поучаствовал в «Евровидении», выиграл его в 2008 году и стал единственным российским певцом, триумфально выступившим на этом вокальном конкурсе за всю историю его проведения.

Спустя время Рудковская стала продюсировать выпускниц «Фабрики звезд» Алексу и Юлианну Караулову, группу «Градусы», победителя вокального шоу «Хочу к Меладзе», экс-участника группы «MBAND» Влада Рамма. Эта деятельность позволила Яне стать своей в тусовке и завести дружбу со многими знаменитостями и легендами эстрады, включая самого Филиппа Киркорова.

В 2007 году Рудковская стала продюсером музыкального шоу «СТС зажигает суперзвезду», а также расположилась в кресле жюри проекта. В том же году запустила собственный телевизионный проект «Обнаженный Show-biz» — реалити об изнанке шоу-бизнеса и тайнах звезд, а также снялась в клипах Димы Билана «Невозможное возможно», Number one fan и Believe и в сериале «Клуб» на «MTV Россия».

В 2008 году Яна Рудковская была признана лучшим продюсером года на премии «Звуковая дорожка», а также названа самым стильным продюсером по версии телеканала Fashion TV. В том же году бизнес-леди стала участницей шоу телеканала «Россия 1» «Звездный лед», где выступала в паре с призером олимпийских игр Русланом Гончаровым.

Есть у Рудковской и писательский опыт. В 2009 году светская львица издала книгу «Исповедь содержанки», в которой рассказала о своем детстве и первых шагах в фэшн-бизнесе.

После свадьбы с Евгением Плющенко бизнесвумен с мужем основали академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», специально для которой в 2020 году построили ледовый дворец и общежитие для спортсменов. И Рудковская стала активно развивать этот бренд, как и собственных мужа и сына — Александра Плющенко, который с пеленок помогает маме с папой зарабатывать миллионы благодаря рекламным контрактам.

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Свою собственную жизнь Яна Рудковская решила показать в 2019 году. Как обещала, без прикрас — в реалити-шоу «Яна Супер» на телеканале «Супер», которое снималось у нее в особняке на Рублевке. Она показывала как есть свой быт, отношения с домочадцами и мужем, а также тренировки, будни, разъезды по делам. Ориентиром в формате стало реалити-шоу Ким Кардашьян.

В 2020 году в паре с актрисой Настасьей Самбурской светская львица стала ведущей проекта «Миллион на мечту» на телеканале ТВ-3. Героями выпусков стали простые люди, которые надеялись при помощи финансов исполнить заветное желание.

Яна Рудковская: личная жизнь

В Сочи из Барнаула Яна Рудковская переехала с мужем, бизнесменом Евгением Мухиным. Но вскоре развелась с ним, поскольку повстречала новую любовь — миллионера Виктора Батурина.

Замуж за него Яна вышла уже в 2001 году. Летом 2002 года блондинка подарила ему сына Николая, к тому моменту они уже воспитывали ребенка Батурина от предыдущего брака, Андрея.

Долгое время Рудковская выдавала Андрея Батурина за собственного ребенка, но лишь в 2011 году призналась, что мальчик — ее приемный сын.

Весной 2008 года Рудковская и Батурин развелись, разрыв был невероятно тяжелым — сама бизнес-леди рассказывала, что прошла двести судов, а бывший муж пытался отобрать у нее детей, но все-таки она сохранила право на них.

Кроме того, именно ему она «обязана» историей про возраст — мол, на самом деле Яна значительно старше, чем говорит. «Когда мы разводились с Виктором Николаевичем, он говорит: «Я тебе отомщу, байку какую-нибудь про тебя пущу». И он запустил такую историю в Интернете про меня, и очень многие люди действительно поверили», — рассказывала Рудковская в 2017 году на программе «Сегодня вечером» у Максима Галкина.

Спустя время от самой Рудковской стало известно о ее романе с ее подопечным Димой Биланом. На радиоинтервью продюсер певца разоткровенничалась, когда ведущие спросили у нее, с кем бы она начала строить отношения, если бы не познакомилась с нынешним супругом Евгением Плющенко. Блондинка заметила, что Дима Билан — именно то, что нужно.

«С кем бы я замутила, если бы я не встретила Евгения? Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом», — проговорилась Рудковская тогда в эфире.

Правда, в какое именно время она успела покрутить шашни с певцом, звезда не уточнила. О ее отношениях с дизайнером мирового масштаба Филиппом Пляйном публика также узнала из интервью — светская львица назвала связь тайной.

Это случилось во время перерыва в отношениях с Евгением Плющенко. По словам знаменитости, дизайнер даже хотел на ней жениться. Но сам модельер на одном из шоу даже не вспомнил по фото, кто такая Рудковская и знакомы ли они вообще.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

С олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко судьба свела Яну Рудковскую в 2007 году в Лондоне на фестивале. На тот момент оба проходили период развода со своими вторыми половинками.

Позже Рудковская рассказывала в интервью, что у нее с Плющенко случилась любовь с первого взгляда. И на первом же свидании они переспали.

«Я держалась 8 часов. Но у меня была любовь с первого взгляда, и никогда в жизни у меня не было, чтобы с мужчиной был секс в первый же день. Это нонсенс», — откровенничала Рудковская в разговоре с Тиной Канделаки, который проходил на глазах у фолловеров в Instagram.

В 2008 году фигурист выступил вместе с Биланом на «Евровидении», помог ему выиграть и сразу же сделал предложение Рудковской. В 2009 году они поженились, и семилетняя разница в возрасте не стала преградой. В 2017 году пара прошла обряд венчания.

Первым общим ребенком Рудковской и Плющенко стал сынок Саша, родившийся в январе 2013 года. Мальчик буквально с первых шагов встал на лед и пошел по папиным стопам. Его заветной мечтой стало фигурное катание и желание превзойти своего прославленного отца — двукратного олимпийского чемпиона, двукратного серебряного призера Олимпийских игр, трехкратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы, четырехкратного победителя финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпиона мира среди юниоров и десятикратного чемпиона России.

Саша Плющенко с малых лет зарабатывает миллионы на рекламных контрактах. Мама с папой прозвали мальчика Гном Гномычем, и это прозвище прочно приклеилось к нему. Рудковская ведет микроблог сына, в котором почти полтора миллиона фолловеров и который тоже приносит доход.

Весной 2020 года Яна Рудковская призналась Канделаки — они с Евгением Плющенко мечтают вновь стать родителями. Для этого светская львица прошла несколько процедур ЭКО, но успехом они не увенчались. И тогда они воспользовались услугами суррогатной мамы, но держали это в тайне до самого рождения сына Арсения, которого представили миру в октябре 2021 года. Прозвали его Директором за стремление контролировать все вокруг и наводить порядок.

На двух сыновьях Рудковская и Плющенко останавливаться не намерены. Бизнес-леди не раз проговаривалась, что мечтает о дочке, которой бы смогла передать свои накопленные женские радости — люксовые вещи, сумочки, туфельки и украшения, коих у нее целая коллекция. За страсть Яны к люксу и фэшн-показам Александр Васильев причислил ее к иконам моды. С модельным весом в 48 кг Яна Рудковская может себе позволить многое, невзирая на средний рост в 165 см.

Яна Рудковская: доход

Чтобы обеспечивать свою роскошную жизнь и удовлетворять потребности в люксовых покупках, Яна Рудковская старается зарабатывать много. И у нее это получается более чем успешно. В 2020 году в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» светская львица озвучила сумму своих доходов — это 1 млн долларов, причем только в Instagram.

Журнал Forbes разместил красотку в топе-15 блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram. Плюс ее старший сын от Плющенко Саша зарабатывает десятки миллионов рублей.

Яна Рудковская сейчас

В период пандемии Яна Рудковская с головой ушла в соцсети. Она раскрутила свой микроблог в Instagram, снимая забавные фото и видео, и в настоящее время количество фолловеров у нее уже достигло 6 млн подписчиков. Бизнес-леди регулярно хвастается высокой статистикой, благодаря которой получает выгодные рекламные контракты. Например, с Audi и Porshe.

Кроме того, Рудковская активно продвигает ледовые шоу своего мужа. Сказки на льду в период новогодних праздников неплохо пополняют семейный бюджет. В постановках «Щелкунчик», «Золушка», «Снежный король» задействованы такие олимпийские чемпионы, как Юлия Липницкая и Маргарита Дробязко.

Осенью 2021 года стало известно, что Дима Билан покинул команду Яны Рудковской. Он поменял продюсера в юбке на наставника Ольги Бузовой и лейбл Archer Music. Чем вызван такой переход, попытался объяснить адвокат Александр Бенхин. Сама Рудковская от комментариев отказалась.

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