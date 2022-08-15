«И этот туда же»: Плющенко привел на лед годовалого сына и впервые поставил его на коньки

Евгений Плющенко является одним из самых известных фигуристов в России. Он теперь занимает пост тренера, так как открыл Академию фигурного катания.

Его сын Александр, которого родные называют Гном Гномыч, пошел по его стопам. Он не раз побеждал на соревнованиях и уже имеет свой счет в банке.