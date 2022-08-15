«И этот туда же»: Плющенко привел на лед годовалого сына и впервые поставил его на коньки

Олимпийский чемпион поделился трогательными кадрами. Он теперь занимается не только с Гном Гномычем.
Яна Рудковская с сыновьями

Яна Рудковская с сыновьями. Фото: соцсети звезды

Евгений Плющенко является одним из самых известных фигуристов в России. Он теперь занимает пост тренера, так как открыл Академию фигурного катания.

Его сын Александр, которого родные называют Гном Гномыч, пошел по его стопам. Он не раз побеждал на соревнованиях и уже имеет свой счет в банке. 

Рядом с чемпионом всегда находится жена Яна Рудковская. У пары в 2020 году родился еще один сын Арсений. Суррогатная мама выносила для них малыша. По всей видимости, малыш тоже станет фигуристом. 15 августа Плющенко поделился трогательным видео с ледовой арены. Он впервые поставил кроху на коньки.

Плющенко держал за руку своего наследника. Он общался с ним, поддерживал и показывал, как можно кататься. 

«И этот туда же», — в шутку заявил фигурист. 

Поклонники восхитились тем, как вырос Арсений. Многие отметили. что у пары талантливые дети. «Вы оба очень милые», «Классные такие», «Правильно, гены свое проявят», «У вас замечательные сыновья», «Сыновья Плющенко растут победителями», — стали писать подписчики.

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