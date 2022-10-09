Паша не удержался и прибежал на кухню: Утяшева накормила мужа запеченной индейкой с кабачками и помидорами в сыре

Примечательно, что обычно Ляйсан появляется на светских раутах. Воля любит ее сопровождать. А отпуска они почти всегда посвящают детям. В этом году они также готовили наследников к школе.

Недавно Павел уже заглядывал на работу к супруге. По всей видимости, ему это понравилось.