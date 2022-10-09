Паша не удержался и прибежал на кухню: Утяшева накормила мужа запеченной индейкой с кабачками и помидорами в сыре

Ляйсан Утяшева является одной из самых известных художественных гимнасток. Она завершила карьеру и стала работать на телевидении. Зрители знают ее как ведущую шоу «Танцы» на ТНТ. Также она счастлива в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Они растят двоих детей: Роберта и Софию.
Примечательно, что обычно Ляйсан появляется на светских раутах. Воля любит ее сопровождать. А отпуска они почти всегда посвящают детям. В этом году они также готовили наследников к школе.
Недавно Павел уже заглядывал на работу к супруге. По всей видимости, ему это понравилось.
На этот раз Ляйсан снимала шоу «Дерзкая готовка». Ее гостьей стала фигуристка Алина Загитова. Они не только общались, но и вместе приготовили сочную идейку, которую запекли в духовке с кабачками, помидорами, шпинатом и сыром. Предварительно мясо они замариновали в растительном масле, соли и перце.
В конце съемок на кухню вбежал Павел. Он схватил вилку и стал жадно кушать. Блюдом юморист остался доволен.
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: кадр из шоу «Дерзкая готовка»
«Дайте еду, я голодный!» – заявил артист.
«Ну как? Не плохо?» – уточнила Ляйсан.
«Кабачье или что это?» – уточнил Воля, жуя.
«Кабачье, папа! Ой, а вы говорите, я его не кормлю! Я после каждой передачи приношу еду, после каждой записи, домой», – сказала телеведущая.
«Ребят, что за ложь! Детей, родителей накормишь, а про меня ни слова вообще!» – сказал он ей в ответ.
«Я же не могу в каждой передаче про тебя говорить, Паш», – заулыбалась Утяшева.
Поклонники умилились тому, что супруги даже не ругаются, а шутят друг над другом. Многие отметили, что у них идеальные отношения.