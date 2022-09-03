На работе у жены: Ляйсан Утяшева в платье-зефирке цвета Барби предстала на шоу «Новые танцы» вместе с Павлом Валей

Ляйсан Утяшева уже давно завершила спортивную карьеру. Она не скрывает не раз побеждала на соревнованиях по художественной гимнастике.

Однако теперь Ляйсан является телеведущей и намерена добиться многого в своей новой профессии. При этом она заботливая мама и внимательная жена.