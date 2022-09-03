На работе у жены: Ляйсан Утяшева в платье-зефирке цвета Барби предстала на шоу «Новые танцы» вместе с Павлом Валей

Ляйсан Утяшева уже давно завершила спортивную карьеру. Она не скрывает не раз побеждала на соревнованиях по художественной гимнастике.
Однако теперь Ляйсан является телеведущей и намерена добиться многого в своей новой профессии. При этом она заботливая мама и внимательная жена.
Примечательно, что этим летом Ляйсан успела провести время на родине в Башкирии. Она проведала бабушку и дедушку. А потом телеведущая вместе с мужем Павлом Волей и детьми оказалась в Турции. Они несколько недель загорали, купались и наслаждались морскими прогулками. Лишь на днях они вернулись домой, так как сын Роберт и дочка София 1 сентября должны были отправиться в школу.
А недавно стартовал второй сезон шоу «Новые танцы» на ТНТ. Ляйсан является ведущей проекта. На этот раз она появилась в кадре в силуэтном мини-платье с драпировкой и поясом. Наряд цвета Барби дополнила черная обувь. Ей сделали высокий хвост с начесом, а также макияж со стразами на веках. Примечательно, что в 37 лет Ляйсан не боится экспериментировать с луками.
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Примечательно, что на работу к жене приехал Павел. Он не был членом жюри, поэтому обнял Утяшеву за кулисами. А вот судьями на этот раз были Мигель, Даня Милохин и Екатерина Решетникова.
«Впервые решилась на стразы», – призналась телеведущая.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ляйсан. Многие одарили ее комплиментами. Порадовал многих и ее муж, который не перестает демонстрировать свою любовь.
Павел Воля, Даня Милохин и Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды