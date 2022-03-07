Как Ляйсан Утяшева случайно попала в художественную гимнастику и влюбила в себя одного из главных шоуменов страны

В этом году экс-спортсменка отметит свое 37-летие.

Спортсменка, красавица, а еще счастливая жена и мама — все это о Ляйсан Утяшевой. В художественную гимнастику она попала волею случая, а в Павла Волю влюбилась не сразу. Как складывалась жизнь и карьера девочки из Башкирии — в материале Teleprogramma.pro.

Ляйсан Утяшева: детство и начало карьеры

Ляйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в поселке Раевском в Башкирии. Ее отец Альберт Утяшев историк, а мама Зульфия Кираева была библиотекарем.

Свою национальность Утяшева определяет, как на половину башкирка (по маме). Также спортсменка в одном из интервью добавила, что в ней смесь кровей – польская, татарская и русская (по отцу). Ранее Ляйсан исповедовала ислам, а позже приняла православие.

Интересно и происхождение имени гимнастки. Ляйсан ее назвала бабушка. В тот день когда будущая чемпионка появилась на свет шел дождик, который в Башкирии называют лийсанским, то есть ласковым.

Позже семья переехала в Уфу, а когда Ляйсан было четыре года, в 1989 году, Утяшевы перебрались в Волгоград. Родители мечтали, что дочь станет балериной, но все решил один случай.

Однажды в магазине на Ляйсан обратила внимание тренер по гимнастике Надежда Касьянова. Ее поразила гибкость девочки и внешность. Касьянова пригласила Утяшеву в зал, где она буквально влюбилась в этот вид спорта и пообещала маме, что станет чемпионкой.

Когда Ляйсан была маленькой, родители развелись. Причиной тому стало злоупотребление отца алкогольными напитками и даже рукоприкладство. Как бы мама не пыталась вернуть к нормальной жизни супруга, у нее не получалось. В итоге, Ляйсан попросила ее уйти от тирана-отца. Мама спортсменки умерла 14 марта 2012 года от острой сердечной недостаточности в возрасте 47 лет.

Ляйсан Утяшева: соревнования, награды и достижения

В возрасте 12 лет, в 1997 году, Ляйсан Утяшева переехала в Москву, где тренировалась под руководством Аллы Яниной и Оксаны Скалдиной. В 1999-м Утяшева получила звание мастера спорта.

На Кубке мира в Берлине в 2001-м Ляйсан стала абсолютной чемпионкой, а на призовые – 20 тысяч долларов – купила однокомнатную квартиру в Москве.

В 2002-м Утяшева начала тренироваться под руководством Ирины Винер-Усмановой, которая к тому моменту занималась с Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной. Победы не заставили себя ждать – международный турнир в Словении, чемпионат Европы в Гранаде, где она стала победительницей в командных соревнованиях в качестве запасной, а затем жизнь едва не разделилась на до и после.

На одной из тренировок Утяшева неудачно приземлилась на мат и получила повреждение ноги. Медики не обнаружили никаких изменений, поэтому посоветовали продолжать тренировки. Но боль в стопе усиливалась изо дня в день. Тогда Ляйсан Утяшева отправилась на обследование в Германию.

Врачи выявили множественные переломы ладьевидной кости одной ноги и расхождение кости на другой. Прогнозы давали неутешительные, вплоть до потери опорно-двигательной функции. При этом оперировать спортсменку в Германии отказались. Тогда Ляйсан обратилась к отечественной медицине, которые не только поставили ее на ноги, но и дали надежду на полное восстановление.

В 2004-м Утяшева вернулась в большой спорт и сразу же вошла в состав сборной России. Причем, успешно. В том же году выиграла чемпионат Европы в Киеве, также, как и в 2002-м, в командном турнире.

Мечты выйти на олимпийский ковер не оставляли Утяшеву, она хотела попробовать свои силы в Пекине-2008. Однако во время одной из тренировок у нее вылетело колено. После этого было принято решение о завершении спортивной карьеры в статусе заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике.

Ляйсан Утяшева: проекты, книги, реклама, доход

После завершения карьеры Ляйсан Утяшева давала мастер-классы в России и за рубежом, а потом появилась на телевидении.

Сначала она стала соведущей передачи «Главная дорога» на телеканале НТВ. После вела программу «Фитнес со звездами» на телеканале «Живи», а в мае 2007 года дебютировала с сольной партией в балете «Болеро» в театре «Новая опера».

В октябре 2011 года представила авторскую программу «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой». А в марте 2012 года на радио Romantika стартовала новая передача Ляйсан, в которую спортсменка приглашала знаменитых музыкантов, актеров и разговаривала с ними о жизни, мечтах и стремлениях.

С 2013-го запустила собственное YouТube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан», в рамках которого делится кулинарными секретами. Также популярностью пользовалось YouTube-шоу «ZA БУГРОМ», в котором речь шла о жизни россиян в других странах.

С августа 2014 по апрель 2021-го была ведущей шоу «Танцы» на ТНТ. Позже, с августа 2021-го, стала ведущей шоу «Новые танцы».

Попробовала себя Утяшева и в кино. Дебютировала в сериале «Воронины», где сыграла саму себя. В 2012-м отметилась в сериале «Чемпионки».

Спустя три года появилась в клипе на песню Елки «Я тебя буду ждать», а в 2017-м в клипе этой же артистки «Впусти музыку».

В августе 2008 представила автобиографический роман «Несломленная».

В открытых источниках есть информация о том, что годовой доход Павла Воли и Ляйсан Утяшевой составляет 300 млн рублей.

Ляйсан Утяшева: личная жизнь

До замужества Ляйсан Утяшевой приписывали роман с голливудским актером Орландом Блумом и фигуристом Алексеем Ягудиным. Известно, что спортсменка встречалась с бизнесменом Валерием Ломадзе, который после обвинил ее в мошенничестве.

На одной из вечеринок чемпионка познакомилась с Павлом Волей. На протяжении нескольких лет их связывали дружеские отношения, но после смерти мамы Ляйсан, именно шоумен оказался рядом.

Павел окружил Ляйсан заботой, а спустя полгода после личной трагедии, Утяшева стала женой юмориста.

14 мая 2013-го в одной из клиник Майами Ляйсан Утяшева родила сына Роберта, а 5 мая 2015-го у них родилась дочь София. Их лица супруги скрывают от посторонних глаз.

В собственности семьи есть таунхаус на Новорижском шоссе, В 2019-м Павел Воля и Ляйсан Утяшева купили особняк на Рублевке за 27 млн рублей.

Кроме того, в Сети есть информация о том, что семья владеет недвижимостью в Барселоне и Майами.

Ляйсан Утяшева: скандал с Алиной Кабаевой

На протяжении многих лет Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева были хорошими подругами. Но все изменилось в прошлом году, после выступления российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.

После того, как золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, Утяшева выразила свое мнение на этот счет на своей странице в инстаграме, отметив, что Ашрам «вырвала победу».

С мнением Ляйсан сначала не согласилась Мария Кожевникова, а затем и Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка отметила, что Ляйсан Утяшева не имеет права комментировать выступления спортсменок на главном старте четырехлетия, так как сама никогда не была на Олимпиаде. Так многолетняя дружба дала трещину.

Ляйсан Утяшева: похудение, пластика

После того, как Ляйсан Утяшева завершила профессиональную карьеру, она забросила спортивный режим и теперь уже могла позволить себе есть все, что угодно. Ненавистная гречка сменилась сладостями и «вредной» едой. В результате, буквально за полгода, бывшая спортсменка очень поправилась. Ей даже пришлось пропустить мероприятие, куда были приглашены гимнастки. Очень уж не хотела Утяшева, чтобы коллеги и друзья видели ее в новом образе.

Тогда она решила худеть. Бег и обертывания пищевой пленкой не давали того эффекта, которого хотелось бы достичь. Тогда случайно на глаза ей попался старый дневник питания. Он то и помог вернуться в прежнюю форму. Теперь при росте 167 см вес телеведущей держится в пределах 50 кг.

О том, делала ли Утяшева пластику, она сама не говорит, но довольно часто специалисты в области красоты отмечают, что спортсменка сделала блефаропластику, удаляла комки Биша и поработала с объемом губ.

Ляйсан Утяшева: последние новости

Недавно Ляйсан Утяшева стала гостей проекта Ирины Шихман на ее YouTube-канале «А поговорить?». Спортсменка рассказала о грядущей премьере спектакля «Carmen P.S.», в котором она исполнит одну из танцевальных партий, а также выступит в роли продюсера, автора и идейного вдохновителя.

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