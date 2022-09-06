Стильный монохром: Утяшева в стеганом пуховике оверсайз цвета Барби вышла на прогулку с любимым питомцем

Обычно Утяшева регулярно ездит на съемки. Она не скрывает, что старается продумывать свои образы. Телеведущая накануне отправилась гулять с собакой. Она предпочла утеплиться. Жена Воли облачилась в спортивный костюм розового цвета. Она дополнила образ стеганым пуховиком оверсайз в тон. Лук в оттенке Барби дополнили кроссовки.

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