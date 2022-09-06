Стильный монохром: Утяшева в стеганом пуховике оверсайз цвета Барби вышла на прогулку с любимым питомцем

Ляйсан Утяшева является известной художественной гимнасткой. Она завершила спортивную карьеру, но теперь успешно работает телеведущей. Ляйсан стала чаще выходить в свет, посещать показы мод и премии. Рядом с ней находится Павел Воля. Супруги давно стали одной из самых крепких и гармоничных пар в шоу-бизнесе.
Этим летом Утяшева успела отдохнуть в Башкирии. Она также провела время с семьей в Турции. Телеведущая делилась трогательными кадрами с мужем и детьми. Они катались на яхте и устраивали ужины в ресторане. А вот 1 сентября Ляйсан запечатлела дочку Софию и сына Роберта, которые занимались любимыми делами.
Обычно Утяшева регулярно ездит на съемки. Она не скрывает, что старается продумывать свои образы. Телеведущая накануне отправилась гулять с собакой. Она предпочла утеплиться. Жена Воли облачилась в спортивный костюм розового цвета. Она дополнила образ стеганым пуховиком оверсайз в тон. Лук в оттенке Барби дополнили кроссовки.
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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ляйсан. Многие признались, что ее монохромный образ смотрится эффектно. «Как это красиво», «Ух, стиляга», «Вы прям утонули в этом наряде», «Цвет вам так идет», «Просто яркий девичий лучок», «Пуховик просто бомба», «Какая вы крутая», — стали писать пользователи Сети.