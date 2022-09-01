Дочка — нарисовала семью, а сын — рассказал все о вулканах: Утяшева засняла детей за обеденным столом с Волей

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Она много лет посвятила спорту, пока не завершила карьеру из-за здоровья. Однако ей удалось стать известной телеведущей.
Зрители видят ее в шоу «Новые танцы» на ТНТ. При этом она успевает строить семью. Звезда счастлива в браке с Павлом Волей. У супругов подрастают дети: девятилетний Роберт и семилетняя София.
Этим летом звездная семья отдохнула в Башкирии. Утяшева гостила у родни в деревне. А потом они устроили полноценный отпуск в Турции, где провели около месяца. Телеведущая танцевала с детьми, кормила их кашей на яхте и наслаждалась солнечной погодой. Но теперь они вернулись в Москву. Пара решила поделиться трогательным видео 1 сентября.
На этот раз Ляйсан предпочла не публиковать фото со школьной линейки, хотя ее дочка должна была пойти в 1 класс, а сын — в третий.
Она подловила повзрослевшего Роберта, который делился своими знаниями о вулканах. Оказалось, что он знает их названия и может назвать типы вулканов. А вот София сидела и рисовала семью. Она изобразила маму с хорошим настроением и отца, который является защитником.
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«Помните строчку из песни: «День рождения — грустный праздник»? Думаю, многие школьники и студенты с удовольствием заменили бы в ней «День рождения» на «1 Сентября».
Ребята, не раскисаем! В любом деле можно найти интерес (и будете тогда, как Роберт, радостно перечислять названия вулканов.
Сил вам и хороших оценок! И не забывать голову дома. А всем причастным взрослым — терпения и чувства юмора. Особенно в те дни, когда 10-й ученик подряд говорит, что его дневник съела собака», — написала Утяшева.
Поклонники поразились тому, каким высоким вырос сын Воли. Многие отметили, что он похож на отца телосложением. А малышка София трогательной и проникновенной.