Дочка — нарисовала семью, а сын — рассказал все о вулканах: Утяшева засняла детей за обеденным столом с Волей

На этот раз Ляйсан предпочла не публиковать фото со школьной линейки, хотя ее дочка должна была пойти в 1 класс, а сын — в третий.

Она подловила повзрослевшего Роберта, который делился своими знаниями о вулканах. Оказалось, что он знает их названия и может назвать типы вулканов. А вот София сидела и рисовала семью. Она изобразила маму с хорошим настроением и отца, который является защитником.

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