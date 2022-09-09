Оверсайз, костюмы, пальто канареечного цвета: Собчак продемонстрировала шесть трендовых нарядов на осень

Потом Собчак переоделась уже в костюм цвета капучино с жакетом оверсайз и длинной юбкой. Она предположила, что такой лук можно сочетать с желтым свитером.

«Вот так тоже красиво! Еще с сапогами», – заметила телеведущая. «И очень так уютно! Осень!» – согласилась с ней подруга.

Также журналистке приглянулся фиолетовый костюм, но уже с жакетом словно с мужеского плеча. Она захотела надеть его с боди. Олеся предложила ей примерить ярко-алый костюм с брюками клеш. Ксения посчитала, что такой цвет идет всем.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Оверы ношу! Я вообще считаю, что это самая практичная вещь, в меру теплая. Можно вместо свитера носить. Обожаю что-то легкое, еще пальто можно сверху надеть», – делилась звезда.

Напоследок телеведущая еще надела коричневый жакет в полоску с поясом, который визуально должен стройнить. К слову оверсайз наряды скрывают изъяны фигуры.