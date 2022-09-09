Оверсайз, костюмы, пальто канареечного цвета: Собчак продемонстрировала шесть трендовых нарядов на осень

Ксения Собчак уже много лет трудится на телевидении. Она завоевала множество наград, как журналист. Блондинка ведет свои успешные проекты. Она также ценит искусство и посещает, как музеи, так и театры. Этим летом Ксения путешествовала с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Недавно Собчак вернулась в Москву. Она сразу окунулась в работу. Но телеведущая не только ездит на съемки, но и посещает светские мероприятия. На днях она пришла на премьеру с мужем. Костюм в фиолетовом цвете не скрыл ее выпирающий живот, поэтому Ксению заподозрили в беременности. Сама она пока не реагирует на сплетни, но успела обновить гардероб.
Обычно Собчак любит монохромные образы, особенно в бежевом цвете. Но накануне она пришла в бутик к подруге и набрал очень ярких нарядов. Сначала телеведущая была в костюме пурпурного цвета с приталенным жакетом, который она решила дополнить пальто канареечного цвета. При этом Ксения в руках держала еще и брючный костюм в насыщенном лазурном оттенке.
«Ну это прям шик!» – отметила она.
«Желтое пальто – идеально», – согласилась создательница бренда Lesyanebo Олеся Шиповская.
Потом Собчак переоделась уже в костюм цвета капучино с жакетом оверсайз и длинной юбкой. Она предположила, что такой лук можно сочетать с желтым свитером.
«Вот так тоже красиво! Еще с сапогами», – заметила телеведущая.
«И очень так уютно! Осень!» – согласилась с ней подруга.
Также журналистке приглянулся фиолетовый костюм, но уже с жакетом словно с мужеского плеча. Она захотела надеть его с боди. Олеся предложила ей примерить ярко-алый костюм с брюками клеш. Ксения посчитала, что такой цвет идет всем.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Оверы ношу! Я вообще считаю, что это самая практичная вещь, в меру теплая. Можно вместо свитера носить. Обожаю что-то легкое, еще пальто можно сверху надеть», – делилась звезда.
Напоследок телеведущая еще надела коричневый жакет в полоску с поясом, который визуально должен стройнить. К слову оверсайз наряды скрывают изъяны фигуры.