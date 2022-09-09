Оверсайз, костюмы, пальто канареечного цвета: Собчак продемонстрировала шесть трендовых нарядов на осень

Телеведущая на фоне слухов о беременности обновила гардероб. Она выбрала луки, которые скрывают изъяны фигуры.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Ксения Собчак уже много лет трудится на телевидении. Она завоевала множество наград, как журналист. Блондинка ведет свои успешные проекты. Она также ценит искусство и посещает, как музеи, так и театры. Этим летом Ксения путешествовала с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. 

Недавно Собчак вернулась в Москву. Она сразу окунулась в работу. Но телеведущая не только ездит на съемки, но и посещает светские мероприятия. На днях она пришла на премьеру с мужем. Костюм в фиолетовом цвете не скрыл ее выпирающий живот, поэтому Ксению заподозрили в беременности. Сама она пока не реагирует на сплетни, но успела обновить гардероб.

Обычно Собчак любит монохромные образы, особенно в  бежевом цвете. Но накануне она пришла в бутик к подруге и набрал очень ярких нарядов. Сначала телеведущая была в костюме пурпурного цвета с приталенным жакетом, который она решила дополнить пальто канареечного цвета. При этом Ксения в руках держала еще и брючный костюм в насыщенном лазурном оттенке. 

«Ну это прям шик!» – отметила она. 

«Желтое пальто – идеально», – согласилась создательница бренда Lesyanebo Олеся Шиповская. 

Потом Собчак переоделась уже в костюм цвета капучино с жакетом оверсайз и длинной юбкой. Она предположила, что такой лук можно сочетать с желтым свитером. 

«Вот так тоже красиво! Еще с сапогами», – заметила телеведущая.

«И очень так уютно! Осень!» – согласилась с ней подруга.

Также журналистке приглянулся фиолетовый костюм, но  уже с жакетом словно с мужеского плеча. Она захотела надеть его с боди. Олеся предложила ей примерить ярко-алый костюм с брюками клеш. Ксения посчитала, что такой цвет идет всем. 

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Оверы ношу! Я вообще считаю, что это самая практичная вещь, в меру теплая. Можно вместо свитера носить. Обожаю что-то легкое, еще пальто можно сверху надеть», – делилась звезда.

Напоследок телеведущая еще надела коричневый жакет в полоску с поясом, который визуально должен стройнить. К слову оверсайз наряды скрывают изъяны фигуры. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  