Сумка – изюминка образа: Собчак в костюме с брюками в пол и розовой рубашке попыталась скрыть изъяны фигуры

Ксения Собчак уже много лет является медийной личностью. Она продолжает строить карьеру журналистки. При этом блондинка ведет передачи, концерты и корпоративы. Она постоянно оказывается в центре внимания, поэтому свои образы предпочитает продумывать до мелочей. Недавно в отпуске звезда демонстрировала легкие платья в романтическом стиле.
Летом Собчак отдыхала с семьей. Она ездила в Турцию, а также в Европу. Но в сентябре телеведущая уже была в Москве и сразу окунулась в светскую жизнь. Накануне она посетила премьеру фильма «Три тысячи лет желаний».
Для красной дорожки Ксения облачилась в костюм фиолетового цвета с брюками в пол и необычным жакетом, которые более свободный снизу. Розовая рубашка и остроносые туфли дополняли образ, как и плетеная сумка LOEWE. Ее сопровождал муж Константин Богомолов.
Примечательно, что некоторые поклонники заподозрили Собчак в беременности. Они разглядели у нее выпирающий живот.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«Очень интересный образ, выстроенный в геометрический линиях. Геометрия в жакете, стрелки на брюках, острые носы, рубашка с жесткий воротником и очень геометричная сумка, состоящая из полос яркого цвета. И эти оттенки на сумке очень гармонично повторяются в деталях образа: в туфлях, в цвете рубашки.
В то же время в сумке присутствую цвета, которые вступают в контраст с цветом костюма. Очень интересный образ. В прочем, в последнее время все образы Ксении такие», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro