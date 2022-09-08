Сумка – изюминка образа: Собчак в костюме с брюками в пол и розовой рубашке попыталась скрыть изъяны фигуры

Летом Собчак отдыхала с семьей. Она ездила в Турцию, а также в Европу. Но в сентябре телеведущая уже была в Москве и сразу окунулась в светскую жизнь. Накануне она посетила премьеру фильма «Три тысячи лет желаний».

Для красной дорожки Ксения облачилась в костюм фиолетового цвета с брюками в пол и необычным жакетом, которые более свободный снизу. Розовая рубашка и остроносые туфли дополняли образ, как и плетеная сумка LOEWE. Ее сопровождал муж Константин Богомолов.

Примечательно, что некоторые поклонники заподозрили Собчак в беременности. Они разглядели у нее выпирающий живот.