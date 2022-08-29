Платон уже ценит роскошь: подросший сын Собчак удивил маму, сравнив отдых на курорте в Турции и на Сардинии

Ксения Собчак уже много лет работает телеведущей. Она стала зарабатывать в еще юном возрасте и в итоге смогла разбогатеть. Теперь блондинка не скрывает, что у нее есть приличное состояние.
При этом она продолжает работать над разными проектами и брать интервью у именитых персон. Однако этим летом почти два месяца звезда находилась в отпуске.
На этот раз Собчак провела время с мужем Константином Богомоловым и своим сыном Платоном от первого брака. Также на курорте в Турции с ними была дочка режиссера Анна от Дарьи Мороз. Телеведущая часто делилась кадрами с курорта. А вот вторую половину отпуска Ксения уже путешествовала, посетив Францию, Юрмалу и даже Сардинию.
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И в конце августа звездная семья вернулась в Москву. Однако телеведущая опубликовала видео, на котором обедает с наследником в ресторане в Бодруме. Платон был с укладкой и шортах и полосатой футболке. Ксения решила узнать у мальчика, на каком курорте отдыхать ему понравилось больше. Ответ удивил блондинку.
«Платон, где мы с тобой отдыхали? На Сардинии, во Франции в Париже и в Берице, помнишь? И в Турции. Где тебе понравилось больше всего?» — спросила Собчак.
«Тут!» — заявил ей сын.
«Больше чем на Сардинии? Почему?» — удивилась телеведущая.
«Потому что больше отель, больше места, больше территория. На баги ездил», — пояснил Платон.
«Ты знаешь, что Вита тебя уже ждет в школе?» — решила узнать у него мама.
«Она сейчас в школе?» — поразился ребенок.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Платон. Многие отметили, что он стал еще больше похож на своего папу. Другие поразились тому, что мальчик в таком возрасте ценит роскошь и размах на отдыхе. Однако остров, на котором чаще проводят отпуск олигархи, ему пришелся по душе меньше, чем Турция.