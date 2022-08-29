Платон уже ценит роскошь: подросший сын Собчак удивил маму, сравнив отдых на курорте в Турции и на Сардинии

Ксения Собчак уже много лет работает телеведущей. Она стала зарабатывать в еще юном возрасте и в итоге смогла разбогатеть. Теперь блондинка не скрывает, что у нее есть приличное состояние.

При этом она продолжает работать над разными проектами и брать интервью у именитых персон. Однако этим летом почти два месяца звезда находилась в отпуске.