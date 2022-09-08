«Королева бежевых оттенков»: Собчак щегольнула в струящемся платье из шелка и с сумкой Bottega Veneta

Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Она берет интервью у именитых персон, снимается свои собственные передачи и не пропускает громких событий в шоу-бизнесе.

Однако иногда блондинка позволяет себе отдохнуть. Этим летом она ездила в Турцию, Францию и Юрмалу вместе с мужем Константином Богомоловым, а также сыном Платоном.