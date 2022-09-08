«Королева бежевых оттенков»: Собчак щегольнула в струящемся платье из шелка и с сумкой Bottega Veneta

Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Она берет интервью у именитых персон, снимается свои собственные передачи и не пропускает громких событий в шоу-бизнесе.
Однако иногда блондинка позволяет себе отдохнуть. Этим летом она ездила в Турцию, Францию и Юрмалу вместе с мужем Константином Богомоловым, а также сыном Платоном.
Но недавно Собчак вернулась в Москву. Она не только погрузилась в работу, но и в светскую жизнь. На днях телеведущая появилась на премьере фильма «Три тысячи лет желаний». Ее сопровождал Богомолов. Блондинка в брючном костюме не скрыла изменения в фигуре. Поклонники заподозрили ее в беременности.
А 8 сентября Ксения сообщила, что собралась на выставку. Еще в машине она решила похвастаться своим монохромным нарядом. Примечательно, что телеведущая выбрала шелковое платье пудрового цвета, лаконичное пальто в тон и причудливую сумку Bottega Veneta. Волосы она присобрала и сделала неброский макияж.
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«Еду в «Мома» на выставку прикладного дизайна. Обожаю такие вещи и очень вам рекомендую. В России много классных дизайнеров. Вот еду посмотреть, что нового. Я в замечательном бежевом цвете! Платье Sacrum — очень красиво! Вот у меня пальто американского бренда, такое же хорошее по качеству», — отметила звезда.
«Королева бежевых оттенков, кароче», — добавила она.
Поклонники стали разглядывать образ. Некоторым снова показалось, что у телеведущей выпирает живот. Другие просто восхитились нежным аутфитом.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды