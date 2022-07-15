«Оля, что за срам»: Бузова в тугом платье на шнуровке не скрыла свои прелести

Телеведущая в смелом наряде устроила дефиле в саванне. Ее подвергли критике поклонники.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она много лет вела шоу «Дом-2», но потом покинула проект. Теперь она ведет новые передачи, а также дает концерты.

Еще несколько лет назад многие звезды критиковали ее поведение и порой пикантные образы. Теперь Блондинка завоевала доверие даже самого Филиппа Киркорова.

В последнее время Ольга делится смелыми кадрами. Она находится на съемках в Африке. Примечательно, что телеведущая занимается спортом, чтобы вернуться в форму. Она то и дело щеголяет в мини-шортах или носит летние романтичные наряды. 

На этот раз Бузова покрасовалась в мини-платье на шнуровке бледно-розового цвета с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры.

Она снова надела ботинки на шнуровке, с которыми не расстается в саванне. Артистка стала позировать на камеру, выставив свои рельефные бедра. Она при этом не скрыла выпирающий живот.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Потом Ольга устроила дефиле. Она решила покрасоваться в женственном наряде. 

«Пошел обратный отсчет  и становится немного грустно. Раньше я всегда хотела остановить время…Но Африка мне дала понять другое…время не надо не останавливать, не торопить, иначе можно пропустить что-то важное. Временем нужно наслаждаться… каждой секундой, минутой, часом!

Каждым утром, днем и вечером. Я бы и ночью наслаждалась, но я на съемках и стараюсь рано ложиться спать, чтобы высыпаться и прекрасно выглядеть в кадре», – поделилась звезда.

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Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Но хейтеры посчитали, что наряд устаревший и даже вульгарный. 

«Это типо красиво?», «Поза ужасная», «Зачем такое короткое носить?», «Слишком бледнит вас», «Оля, что за срам!», «Живот торчит, цвет потускневший, жуть», «Ну тут выглядишь прям не очень», — стали писать подписчики.

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