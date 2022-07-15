«Оля, что за срам»: Бузова в тугом платье на шнуровке не скрыла свои прелести

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она много лет вела шоу «Дом-2», но потом покинула проект. Теперь она ведет новые передачи, а также дает концерты.

Еще несколько лет назад многие звезды критиковали ее поведение и порой пикантные образы. Теперь Блондинка завоевала доверие даже самого Филиппа Киркорова.