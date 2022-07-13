«Опять к народу повернулась своим бампером»: Бузова в облегающих шортах вызвала негодование фанатов

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и путешествовать. После расставания с Давой артистка стала чаще позволять себе отдыхать.
Однако также она не перестает удивлять поклонников новыми образами. Телеведущая регулярно участвует в съемках шоу и демонстрирует смелые наряды.
Вот уже больше двух недель Ольга находится в Африке. Она проводит время на съемках шоу с Михаилом Галустяном. Однако свободное время артистка успевает посвящать прогулкам по джунглям, купанию в бассейне и спорту. Каждый раз она облачается в стильные летние наряды.
Теперь Бузова устроила тренировку. Она с самого утра предстала в топе и облегающих шортах. Телеведущая стала выполнять разные упражнения. Она встала на четвереньки и прогнулась, выставив к солнцу свои округлости фигуры.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«В свободное время от съемок я всегда занимаюсь спортом и самое приятное, что я вижу как в лучшую сторону меняется мое тело. А еще я начала играть в теннис, и мне понравилось», – написала звезда.
Если некоторые поклонники восхитились ее стараниями, то другие осудили артистку за пикантный кадр. Подписчики заявили, что устали от такого откровенного контента.
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«Какая ты классная», «Ну что за вид», «И зачем именно так фоткаться?», «Просто слов нет», «Оля, ну есть у тебя другие достоинства», «А можно приличные фото?», «Опять к народу повернулась своим бампером», — стали писать подписчики.