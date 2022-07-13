«Опять к народу повернулась своим бампером»: Бузова в облегающих шортах вызвала негодование фанатов

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и путешествовать. После расставания с Давой артистка стала чаще позволять себе отдыхать.

Однако также она не перестает удивлять поклонников новыми образами. Телеведущая регулярно участвует в съемках шоу и демонстрирует смелые наряды.