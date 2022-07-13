Хит сезона: Бузова в алом платье в горох с рукавами-фонариками отметилась на прогулке

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что готова открывать в себе новые таланты и дальше продолжать удивлять поклонников.

Артистка уже не только поет, играет в театре, но и снимается в кино. При этом в свои 36 лет она мечтает о семье и надеется, что будет жить в новой квартире не одна.