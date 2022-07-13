Хит сезона: Бузова в алом платье в горох с рукавами-фонариками отметилась на прогулке

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что готова открывать в себе новые таланты и дальше продолжать удивлять поклонников.
Артистка уже не только поет, играет в театре, но и снимается в кино. При этом в свои 36 лет она мечтает о семье и надеется, что будет жить в новой квартире не одна.
Вот уже полмесяца Ольга находится в Африке. Она не только каждый день ездит на съемки, но и успевает заниматься спортом.
Телеведущая старается вернуться в форму и уже хвастается первыми успехами. Примечательно, что каждый день она демонстрирует новые наряды. С собой звезда привезла много чемоданов.
Ранее Бузова красовалась в мини-шортах, а также платьях и комбинезонах. Теперь на прогулку перед рабочими часами она вышла в струящемся алом платье в горох. Лук с рукавами-фонариками дополнили пудровые ботинки.
Ольга решила продемонстрировать изящные щиколотки на фоне саванны. Она также сделала легкую укладку.
Добавим, что такие платья стали хитом сезона. Многие не перестают хвастаться обновками с принтом в горох: Агата Муцениеце, Лера Кудрявцева и другие модницы.
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«Какая красивая», «Ну очень удачный образ», «Какая вы тут легкая и даже нежная», «Платье ну безумно красиво», «Наряд порадовал взор», — стали писать подписчики.